Il format in live streaming di Glastonbury si terrà il 22 maggio.

Quest’anno il Festival di Glastonbury sarà online.

Gli organizzatori hanno annunciato mercoledì che terranno un concerto in live streaming il 22 maggio. Fattoria preziosa Nel sud-ovest dell’Inghilterra Sede del festival musicale annuale. Include gli artisti Coldplay, Damon Albarn, Jorja Smith Heim, Wolf Alice, Michael Kiwanuka e altre “apparizioni e collaborazioni”.

L’organizzatore di Glastonbury, Emily Eavis,ha dichiarato: “È come un festival, ma non ci sono persone”.

“Viaggeremo in tutti i luoghi che conosci, lo sai da Worthy Farm … incorporeremo questo viaggio epico intorno al sito di notte.” Ha detto la BBC.

Il festival si tiene quasi ogni anno dal 1970, attirando fino a 150.000 persone nella fattoria della famiglia Ebis. A gennaio, gli organizzatori hanno cancellato Glastonbury per il secondo anno consecutivo a causa di una pandemia di coronavirus.

Anche molti altri festival musicali britannici sono stati cancellati quest’estate, ma alcuni hanno annunciato che si terranno se il governo prevede di revocare la maggior parte delle restrizioni sui viaggi e sui raduni entro giugno.

I biglietti per assistere allo spettacolo diretto dal nominato ai Grammy Paul Dugdale, in collaborazione con UK livestream business Driift, e che durerà ben 5 ore, sono disponibili sul sito di “Live At Worthy Farm”.

Festival di Glastonbury: Coldplay live streaming il 22 maggio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Glastonbury Festival (@glastofest)



Il Festival di Glastonbury, che è chiamato ufficialmente Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts, è un festival musicale e di spettacolo che si tiene a Pilton, a circa 10 km da Glastonbury, nel Somerset, in Inghilterra. Il festival, parte integrante della cultura popolare inglese, è conosciuto soprattutto per la sua musica, ma non sono da trascurare la danza, la commedia, il teatro, il circo, il cabaret e altre forme d’arte.

Nel 2005 il festival occupava un terreno di 3,70 km² di superficie e 150.000 persone avevano assistito ai 385 spettacoli live.

Glastonbury è anche conosciuto per l’elevato consumo di droghe illegali da parte dei partecipanti, abitudine creatasi grazie alla sua origine hippie, e per questo tenuto costantemente sotto controllo dalla polizia.

Si svolge di regola ogni anno durante l’ultimo week-end di giugno e dura tre giorni. Si è svolto con cadenza varia dal 1970 al 1981. Da allora si tiene annualmente ad eccezione di anni a maggese (solitamente uno ogni cinque), il cui scopo è permettere al terreno di riprendersi.