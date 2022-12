Cosa si sono detti i due

C’è stata oggi, venerdì 30 dicembre, una videotelefonata tra Vladimir Putin e Xi Jinping, durante la quale entrambi hanno ribadito lo stretto rapporto tra Russia e Cina anche dal punto di vista militare. Entrambi hanno affermato che i due Paesi condivisono la stessa visione di un mondo più giusto.

Putin e Xi hanno colloquiato in videoconferenza. Il Capo del Cremlino ha detto di avere accolto con favore lo sviluppo rapido dei legami politici, economici e umanitari con la Cina.

Putin ha anche rimarcato che è particolarmente importante la cooperazione militare, affermando che “promuove la sicurezza di entrambe le nostre Nazioni e la stabilità nelle regioni chiave” del mondo.

Il presidente russo ha aggiunto che le azioni concertate di Mosca e Pechino aiutano a creare “un ordine mondiale giusto basato sul diritto internazionale”. E ancora, rivolgendosi a Xi Jinping: “Tu e io abbiamo opinioni simili sulle ragioni, il progresso e la logica della trasformazione in corso del panorama geopolitico globale”.

Xi ha convenuto che la situazione internazionale è in subbuglio e ha affermato che la Cina è pronta a “migliorare la cooperazione strategica con la Russia per fornire opportunità di sviluppo reciproche” e ad essere “partner globali nell’interesse dei nostri popoli e per il bene della stabilità del mondo intero”.

A proposito di Stati Uniti d’America, Pechino ritiene che Washington sia intrappolata in una “mentalità da guerra fredda” e che rifiuti la “cooperazione vantaggiosa per tutti” per ragioni geopolitiche.

Mosca sostiene che gli USA stiano cercando di preservare la loro posizione egemonica di fronte a un naturale aumento di centri di potere alternativi nel mondo moderno.