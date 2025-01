Gli orecchini sono tra gli accessori più versatili del guardaroba, capaci di valorizzare ogni look, che si tratti di indossarli in un’occasione casual o per un evento formale. Ma come scegliere il modello giusto per ogni situazione? Ecco una guida pratica per abbinarli in base al contesto e all’outfit.

Quali orecchini per le occasioni casual?

Da quando, poco più che ragazzine, si indossano per la prima volta, poi è difficile fare a meno degli orecchini. Ci sono persone che non se ne separano mai e che li indossano con orgoglio e vanità in qualsiasi momento della giornata. Attenzione, però, a non sbagliare la scelta di questo accessorio perché i vari momenti della giornata richiedono modelli e materiali diversi. Per un look quotidiano e rilassato, gli orecchini devono essere discreti ma in grado di aggiungere personalità. I modelli maggiormente consigliati sono gli studs (punti luce): semplici e raffinati, perfetti per ogni outfit, dal jeans e T-shirt agli abiti leggeri. I cerchi piccoli o medi, invece, sono ideali per dare un tocco di stile senza risultare eccessivi. Gli orecchini colorati, costituiti da pietre in tonalità vivaci, sono perfetti per illuminare il viso e aggiungere allegria. Non bisogna sottovalutare la scelta dei materiali. Si può optare per gli orecchini in argento, acciaio o resine colorate, queste ultime più pratiche e resistenti per l'uso quotidiano. Quanto alla forma, per gli animi sbarazzini, i cuori, le stelle e i cerchi sono la scelta giusta. Sì, ma con quali outfit abbinarli? Per un'occasione casual e un contesto dunque non troppo elegante, meglio scegliere dal proprio guardaroba dei capi semplici e comodi, come una maglia basic o un maglione oversize, per un effetto curato ma naturale. Attenzione, gli orecchini non vanno solo ad adornare le orecchie. Da più di venti anni ha preso sempre più piede la tendenza a ricorrere al piercing, un tipo di orecchino che si introduce nella pelle attraverso un piccolo foro. Questo accessorio rende ancora più seducenti e impreziosisce anche altre parti del corpo come il naso, l'ombelico e le labbra.

Quali scegliere per le occasioni formali?

Quando si tratta di eventi eleganti, gli orecchini diventano protagonisti incontrastati perché vanno a completare il proprio outfit con raffinatezza. In questo caso, i modelli giusti sono diversi. Innanzitutto i pendenti sottili, che allungano il collo e donano eleganza, perfetti con abiti da sera o tailleur formali. Anche i chandelier (a cascata) sono ideali per matrimoni, serate di gala o cene eleganti perché donano luminosità e movimento. Per una cena romantica in un locale chic e intimo, gli orecchini con pietre preziose o perle saranno la scelta più azzeccata. Metteranno ancora più in risalto la donna che, magari, proprio quella sera dovrà brillare di luce propria perché riceverà la tanto attesa proposta di matrimonio. In un’occasione importante come questa non bisogna sottovalutare la scelta dell’outfit da abbinare agli orecchini. Ad esempio, se si sceglie di indossare dei punti luce o degli orecchini di perle, l’abito giusto potrebbe essere un tubino nero di velluto, mentre orecchini più grandi o vistosi possono essere perfetti per aggiungere personalità a un look semplice, come quello composto da una camicia bianca di seta e un paio di pantaloni neri di raso.