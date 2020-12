Un trucco

Situazione tipo. Ti trovi in una riunione di lavoro e qualcuno ti invia un messaggio audio su WhatsApp. Hai troppa voglia di ascoltare il file audio ma non hai gli auricolari con te. E se lo fai con il semplice ‘play’, tutti potrebbero sentirlo, magari rischiando così una situazione imbarazzante.

Ebbene, c’è il ‘trucco’. E non ci vuole un’APP ulteriore o un aggiornamento di WhatsApp perché è una funzione che già esiste di default e permette di ascoltare l’audio in maniera differente (ma non un video, sia chiaro).

Si fa così: prendi lo smartphone e avvicinalo a una delle tue orecchie subito dopo avere premuto il pulsante di riproduzione, come se stessi facendo o ricevendo una chiamata.

Ora, nel momento in cui sollevi il telefono in questo modo, il file audio sarà riprodotto attraverso l’auricolare dello smartphone e non tramite gli altoparlanti.

Morale della favola: puoi utilizzare i file audio di WhatsApp, se posizionato lo smartphone vicino l’orecchio, in modalità walkie-talkie e non permettendo così a nessun altro che si trova nelle vicinanze di sentirli. Quindi, salvaguardando la privacy.

Lo sapevi?