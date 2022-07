Grande attenzione da parte degli operatori con promozioni dei casinò online sempre più allettanti. Può questo investimento iniziale produrre meno illegalità nel settore?

Il settore del gioco, tra giochi da casinò e scommesse, è una vera e propria industria. Gli introiti, nonostante cali fisiologici, sono da capogiro e ognuno prova a metterci del suo, purtroppo anche persone poco raccomandabili che fomentano il giro del mercato illegale. Proprio per questa ragione c’è una lotta continua a tutto il mercato nero dell’azzardo da parte del Governo italiano, delle Forze dell’Ordine ma anche degli stessi operatori legali che provano, in tutti i modi, ad accattivare l’appassionato con palinsesti giochi di grandissima qualità.

Ma non solo: il vero appassionato sa di poter contare su casinò con bonus di benvenuto molto allettanti. Le promozioni più apprezzate, come i bonus presentati da www.imiglioricasinoonline.net, sono quelle facili da usare, con denaro rimborsato o messo a disposizione dall’operatore con termini e condizioni utilizzabili anche da coloro che sono meno avvezzi alle piattaforme. D’altronde, con la pandemia che ha destabilizzato le abitudini di noi italiani, anche gli appassionati di scommesse e casinò si sono trovati spiazzati senza sale fisiche e agenzie in cui poter giocare. Questo ha creato due situazioni simili ma molto differenti nelle intenzioni: da una parte c’è stata la crescita, evidente, del settore legale dei casinò autorizzati: dall’altra abbiamo avuto un forte incremento del mercato illegale.

Mercato illegale: qual è la situazione in Europa?

Un report di PriceWaterhouseCoopers (PWC), commissionato dal Betting and Gaming Council in UK, ha sottolineato come l’introduzione di forti restrizioni nel settore giochi e scommesse abbia portato a un incremento del mercato illegale. Nel Regno Unito, ad esempio, sono raddoppiati gli scommettitori (da 220 a 460mila) che hanno utilizzato canali illegali per giocare. Anche in Norvegia, dove ci sono controlli molto forti sulla pubblicità e sull’accessibilità in una sorta di monopolio statale del settore, il 66% delle giocate è in nero. In Francia, parliamo del 57% di giro d’affari illegale. In Italia, dove il Decreto Dignità ha vietato la pubblicità di scommesse e giochi, il mercato nero è al 23%, con 20 miliardi di introiti e una perdita per il fisco di circa 4 miliardi di euro.

In Spagna, invece, un decreto del Re, nel 2020, ha introdotto un divieto quasi totale di pubblicità e il mercato nero è al 20%. Anche la Danimarca, che nel 2020 ha introdotto restrizioni pesanti, si trova ora ad avere un aumento del 9% del mercato nero. Questo cosa significa? Che non è la regola troppo restrittiva a creare un rapporto decente con il mondo del gioco d’azzardo ma, solo ed esclusivamente, l’educazione al gioco responsabile. In Italia, infatti, da questo punto di vista è stato fatto tantissimo a livello di comunicazione e sensibilizzazione rispetto al problema della dipendenza ma anche del giocare (divertendosi) in maniera adeguata e pensiamo che solo questa possa essere la soluzione.

I bonus casinò sono, davvero, la soluzione?

Il rapporto tra utente e piattaforma è dinamico e attivo, questo è chiaro. L’utente dovrà fidarsi della piattaforma a cui affida i propri dati sensibili e i propri soldi sentendosi al sicuro. Ma cercherà, sempre e comunque, di inseguire il proprio sogno di vittoria, quindi troverà ogni mezzo per riuscirci. A questo punto fanno tanto le promozioni che è possibile trovare tra i migliori operatori perché permettono al giocatore di ambientarsi con premi in denaro o tiri gratis che è possibile sfruttare in un arco di tempo prestabilito. Questo permette di creare un rapporto ancora più intenso e di fiducia tra le due parti ed è in grado di far ambientare il player sul sito senza stress e senza spendere soldi propri.

Ci sembra, quindi, molto importante controllare cosa ci venga offerto dalle piattaforme e come si possa raggiungere il bonus in maniera semplice e veloce. Ci sono, davvero, tantissime possibilità di scelta e ognuna ha delle caratteristiche che possono piacere a questo o a quel tipo di giocatore. Basta solo prendersi un po’ di tempo per capire davvero cosa ci interessi e se ci piace pensare di poter sfruttare qualche buona promozione per iniziare a giocare.