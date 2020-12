I portali di incontri per trovare l’anima gemella, per stringere nuove amicizie e iniziare frequentazioni sono nati intorno agli anni ’90 ma nell’ultimo lustro hanno visto incrementare decisamente i loro iscritti, diventando uno dei principali veicoli per iniziare rapporti d’amore in tutto il mondo occidentale. Durante la pandemia da coronavirus del 2020, questi siti sono letteralmente schizzati in avanti per numero di iscritti e di chat attive. Il perché, è facile intuirlo. Dal momento che molte persone sono state (e tuttora sono) costrette all’isolamento, siti di incontri come https://www.Flirtsenzalimiti.com/ sono apparsi degni di interesse, perché molte persone devono aderire alle regole dell’isolamento.

1. Si trovano incontri ormai dappertutto

La tendenza alla diffusione dei siti di incontri anche in un Paese tradizionalista come il nostro ha portato a una larga adesione a livello nazionale: non solo nelle città più grandi, come in passato accadeva, ma anche nei piccoli centri!

Il numero di iscritti ai portali di dating, già in crescita costante da diversi anni, è aumentato enormemente durante il periodo della quarantena perché molte persone, soprattutto i single, si sono trovati a soffrire pesantemente noia e solitudine e hanno trovato, nei portali di incontri, la possibilità di svagarsi e chiacchierare con persone vicine e lontane.

Inutile dire che quasi tutti i nuovi iscritti sono rimasti anche dopo l’allentarsi delle restrizioni più gravi, e anzi hanno iniziato laddove è possibile a concretizzare gli appuntamenti e a creare coppie.

2. Il rispetto del distanziamento sociale prima di tutto

L’emergenza sanitaria non è una situazione di semplice gestione: è assolutamente fondamentale che le persone prendano coscienza dei rischi connessi ai contatti interpersonali non necessari e che rispettino i limiti stabiliti dai decreti legge, soprattutto se è stato loro imposto l’isolamento fiduciario per positività o contatti sospetti.

Questo non significa, però, che non si continui ad avere la necessità di un contatto umano e di relazioni stimolanti, anche quando purtroppo possono essere solo virtuali.

I siti di incontri nascono con un fine specifico: consentire agli iscritti in rete di trovare “la persona giusta” in base all’affinità calcolata da un algoritmo. Dunque, questi portali nascono per offrire un primo contatto telematico, che deve presto trasformarsi in incontro fisico.

Il 2020 ha momentaneamente ridefinito il valore e la funzione dei siti di incontri: non sono più luoghi dove cercare persone per appuntamenti e uscite, ma anche delle piattaforme dove intrattenere contatti di amicizia virtuale, dove chattare con diverse persone e sentirsi meno soli, nel rispetto del distanziamento sociale.

I migliori siti di incontri hanno messo allo studio, proprio a causa dei recenti fatti, la possibilità di sfruttare la Realtà Virtuale per dar luogo ad appuntamenti online.

3. Chi si sentiva solo, all’improvviso può ritrovarsi amato

La pandemia ha portato migliaia di single, anche i più incalliti, a riconsiderare l’importanza di relazioni d’amore soddisfacenti. L’isolamento forzato ha infatti portato alla ribalta l’attenzione agli affetti duraturi.

Grazie ai portali di incontri, chi sente di avere il deserto intorno a sé può creare le basi per una storia d’amore. Come nella vita reale, non si tratta di un processo facile o, peggio, meccanico, ma di una sfida personale e sentimentale, di un percorso contrassegnato dalla ricerca.

E tutti sappiamo quanto è bello, dopo tanto tempo da soli, provare di nuovo interesse per una persona.

Ecco, dunque, perché il dating online sembra aver avuto effetti positivi inaspettati contro i danni della pandemia, creando nuove relazioni quando quelle tradizionali si son fatte difficili da vivere. Per ora, tutto è condannato a rimanere virtuale, ma prevediamo che a fine emergenza vedremo nascere molte nuove coppie.