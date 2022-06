Stai pensando di acquistare o investire in Bitcoin? In tal caso, questa guida dovrebbe aiutarti a iniziare a investire in questa famosa criptovaluta.

Il mondo ha apprezzato l’utilizzo di Bitcoin per oltre un decennio e questa criptovaluta sembra non andare da nessuna parte. Durante la sua esistenza, questa valuta digitale ha ricevuto titoli eccellenti e brutti. Inoltre, molte persone conoscono Bitcoin per la sua volatilità. Tuttavia, Bitcoin attira ancora più investitori per promettere loro rendimenti che battono il mercato.

Comprendere Bitcoin: la criptovaluta pioniera

La maggior parte delle persone conosce Bitcoin come valuta digitale o virtuale. È la moneta elettronica che convalida e protegge le transazioni utilizzando la crittografia. I minatori calcolano i codici o risolvono i problemi di matematica utilizzando un solido hardware di calcolo e il codice o l’hash crittografa tutti i dati delle transazioni Bitcoin. La rete Bitcoin raccoglie i dati in blocchi e li collega insieme nella blockchain. E nessuna entità può modificare questi dati una volta scritti.

Satoshi Nakamoto ha creato Bitcoin nel 2008 come moneta elettronica o digitale, simile all’oro digitale. Forse, l’offerta finita di questa valuta virtuale è ciò che la rende unica. Secondo il protocollo di questa criptovaluta, il mondo non avrà più di 21 milioni di monete. E i minori hanno qualche milione di gettoni in mente. In termini semplici, la domanda e l’offerta sono la ragione principale per cui i prezzi salgono alle stelle.

Mentre il protocollo di Bitcoin limita la sua offerta massima, la criptovaluta ha mostrato una notevole volatilità durante la sua vita. Le oscillazioni dei prezzi rendono questa valuta digitale un asset speculativo. Pertanto, solo i trader che possono correre rischi significativi dovrebbero considerare di investire in Bitcoin. Tuttavia, alcuni analisti ritengono che la volatilità di Bitcoin diminuirà nel tempo. Inoltre, il suo mercato crescerà e ridurrà al minimo la sua dipendenza destabilizzante dalla leva finanziaria.

Una volta che hai capito Bitcoin, ora puoi investire in esso. Segui questi passaggi per iniziare il tuo investimento.

Seleziona uno scambio di criptovalute affidabile

Uno scambio di criptovalute è il posto migliore per acquistare Bitcoin per la maggior parte delle persone. Una piattaforma come l’app bitcoin profit app facilita le negoziazioni di Bitcoin fornendo coppie di trading. Ad esempio, puoi acquistare Bitcoin utilizzando dollari USA su tale piattaforma. Forse, si può visitare il sito ufficiale qui per ulteriori informazioni.

Per scegliere il miglior scambio di criptovalute, considera le commissioni della piattaforma perché variano in modo significativo. Inoltre, controlla il saldo del conto che lo scambio di criptovalute richiede di mantenere perché alcuni hanno un importo minimo. Alcuni scambi di criptovalute hanno persino dei minimi per i depositi che i clienti effettuano tramite bonifico bancario.

Seleziona il metodo di pagamento

Diversi scambi di Bitcoin richiedono metodi di pagamento o deposito diversi. Tuttavia, la maggior parte delle piattaforme accetta ACH e bonifici. Inoltre, puoi collegare una carta di debito al tuo account di scambio crittografico. Alcune piattaforme consentono anche agli utenti di pagare tramite Apple Pay e PayPal.

Nella maggior parte dei casi, i bonifici bancari non attraggono una commissione. Inoltre, la maggior parte delle piattaforme richiede ai nuovi utenti di verificare la propria identità al momento della registrazione e della registrazione del metodo di pagamento preferito. Il processo di verifica dell’identità prevede l’invio di un documento d’identità scansionato, come una carta d’identità o una patente di guida.

Compra Bitcoin

Una volta effettuata la verifica dell’identità e il deposito di denaro nel tuo account di scambio di criptovalute, puoi iniziare ad acquistare Bitcoin. Fai clic sull’icona Acquista o Vendi su alcune piattaforme e specifica il numero di Bitcoin da acquistare. Alcuni scambi di criptovalute hanno il pulsante Nuovo ordine nella schermata iniziale. Tuttavia, tutti gli scambi di criptovalute consentono ai clienti di acquistare una frazione di Bitcoin.

Memorizza Bitcoin

Dopo aver acquistato i tuoi Bitcoin, trasferiscili su un portafoglio crittografico. Puoi tenere Bitcoin in un portafoglio caldo o in un portafoglio freddo. Un hot wallet mantiene una connessione Internet. Quindi, alcune persone lo considerano rischioso perché espone i tuoi token agli hacker. Tuttavia, hai bisogno di questa opzione se vuoi spendere o scambiare i tuoi Bitcoin in qualsiasi momento. Un portafoglio freddo non si collega a Internet. Pertanto, alcune persone lo considerano più sicuro.

Vendere Bitcoin

Dopo aver tenuto il tuo Bitcoin per la tua durata preferita, vendilo quando sei sicuro di ottenere un profitto dal commercio. La maggior parte degli esperti consiglia di mantenere Bitcoin per un periodo più lungo e di aspettare che il prezzo aumenti.

Riflessioni Finali

Bitcoin presenta un’affascinante innovazione tecnologica. Rappresenta denaro virtuale decentralizzato che opera senza un’autorità centrale. Tuttavia, gli investitori dovrebbero prendersi il tempo per capire come funziona Bitcoin per massimizzare i loro rendimenti dal loro investimento.