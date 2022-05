Man mano che i figli crescono, i loro gusti ed esigenze cambiano. Questi devono riflettersi anche nell’arredamento della camera dei ragazzi, che gradualmente diventa una stanza per studenti. Come arredare una tale stanza e cosa non deve assolutamente mancare in essa?

Colori e arredi neutri

Quando scegliete i colori e i mobili, cercate di pianificare in anticipo. Mentre si può avere un colore particolare che vi cambia la giornata, bisogna considerare che i ragazzi tendono ad eccitarsi per qualcosa ma presto perdono interesse. Quindi, è meglio scegliere colori neutri e mobili senza tempo che saranno ancora attraenti tra qualche anno. Potete poi aggiungere i vostri colori e motivi preferiti con piccoli accessori che sono sempre più facili da sostituire in seguito.

Aree di lavoro e di relax separate

La stanza degli studenti è il luogo in cui la vostra prole trascorrerà la maggior parte del suo tempo libero. È dove lui o lei studierà o svolgerà i propri compiti, così come si rilasserà dopo una giornata intensa. È pertanto necessario adattare la stanza secondo queste esigenze e separare chiaramente le zone.

Zona studio

L’elemento dominante della zona di lavoro è naturalmente la scrivania e una comoda sedia da ufficio. La scrivania dovrebbe essere abbastanza larga e capiente da ospitare tutto ciò di cui lo studente ha bisogno per svolgere i suoi compiti. Di solito il computer, che occupa una parte significativa della superficie, trova posto qui e questo dovrebbe essere preso in considerazione al momento dell’acquisto. Anche l’altezza della scrivania è molto importante. Infatti, questa va calcolata in base all’altezza della persona – per esempio, per gli adulti, si raccomanda un’altezza della scrivania di circa 65-75 centimetri. Una buona soluzione per gli studenti più giovani può essere una scrivania regolabile in altezza che “cresce” con loro.

Inoltre scegli una sedia con almeno la stessa cura. È una buona idea sceglierne una che sia comoda anche se si sta seduti per lunghi periodi. Specialmente se l’area di lavoro include un computer da scrivania, uno studente probabilmente ci passerà molto più tempo di quello necessario allo studio. Sarà anche utile abbinare alla scrivania uno scaffale o un altro mobile oppure spazio di archiviazione dove si possono conservare documenti importanti, libri e altre cose necessarie per il lavoro o lo studio.

Per sfruttare al meglio la luce del giorno, si consiglia di posizionare la scrivania vicino a una finestra. Naturalmente, ciò dipende anche dall’orientamento della stanza, poiché la luce del sole che cade direttamente sul piano di lavoro non è di certo la soluzione migliore.anche Naturalmente, anche la giusta illuminazione artificiale con una lampada da tavolo è essenziale.

Zona relax

Nell’area relax, gli studenti dovrebbero trovare tutto ciò di cui hanno bisogno per rilassarsi. Oltre a un letto comodo, ci dovrebbe essere un divano o una poltrona. Una lampada da terra sarà anche utile per fornire abbastanza luce per lo svago. Inoltre, la zona relax può avere una libreria o altri accessori legati agli interessi del ragazzo.

La zona relax dovrebbe essere inoltre visivamente separata dalla zona di lavoro. In questo modo, sarà più facile passare dal lavoro al riposo. Potete separare le zone non solo con altre decorazioni o complementi d’arredo, ma anche con un divisorio, paravento o un mobile a scaffali, dove potete riporre libri, piante e altri accessori.