Alcuni sostengono che il matrimonio sia la morte dell’amore. Altri credono che sia esattamente il contrario e lo vedono come un’opportunità per reinventare l’amore e mantenerlo vivo.

Il matrimonio può diventare il luogo ideale per la monotonia sessuale ma solo se lo si lascia accadere perché al giorno d’oggi tra la possibilità di ampliare la creatività online o con siti come simple escorts Italia non ci sono scuse.

Ecco quindi alcuni consigli per superare questo problema nella vostra relazione.

Datevi spazio e tempo

Se da un lato è importante mantenere una mente aperta per provare cose nuove, dall’altro è importante non esagerare. Lasciatevi e lasciate tempo al vostro partner per capire cosa desiderate e cosa vi dà piacere senza cercare di sperimentare tutte le opzioni disponibili in un solo giorno.

Provate ad alternare il sesso tradizionale con forme di intimità alternative, date spazio alla fantasia!



Non abbiate paura di sperimentare

Sperimentare è un ottimo modo per rendere le cose più piccanti. Se state insieme da un po’ e vi siete abituati alla routine, va bene così! Non abbiate paura di provare cose nuove con il vostro partner.

Non abbiate nemmeno timore di chiedere quello che volete a letto e non aspettatevi che lui o lei vi legga nel pensiero. Parlate apertamente e onestamente di ciò che vi fa stare bene, di ciò che non funziona bene (o non funziona affatto) e di come potreste migliorare il sesso tra voi due.

Lo stesso se qualcosa non vi piace o non funziona, non esitate a dire la vostra opinione. Per quanto all’inizio sia difficile dire apertamente quello che realmente pensate, a lungo termine sarete entrambi più felici se vi sentirete a vostro agio nell’esprimervi onestamente l’uno con l’altro.

Parlate dei vostri desideri e bisogni sessuali

Altrettanto importante è esprimere i propri desideri e bisogni sessuali.

Non abbiate paura di questo tipo di conversazioni perché non c’è nulla di male nel manifestare ciò che ci produce piacere. La chiave del dialogo sano e costruttivo è sicuramente l’apertura mentale, l’ascolto e la comprensione. Entrambi i partner devono potersi aprire completamente l’uno con l’altro ed esprimere le proprie preferenze a letto.

Se infatti uno dei due partner vuole qualcosa che il suo partner non vuole affatto, come il sesso a tre con le escort a Palermo (https://it.simpleescorts.com/escort/palermo/), o viceversa, è importante non solo che entrambi capiscano il perché, ma anche come raggiungere un accordo in modo che ognuno possa soddisfare i propri bisogni senza ferire la sensibilità dell’altro lungo il percorso.

Provare cose nuove

È importante provare cose nuove insieme! Provate posizioni e luoghi diversi, un modo più creativo di flirtare, qualche giocattolo o qualsiasi cosa stuzzichi la vostra fantasia.

Un’altra cosa che le coppie spesso dimenticano è che il dirty talk durante il sesso non riguarda solo l’uso di parole sporche, ma anche il “dirty talk” in generale, come ad esempio esprimerei ciò che fa stare bene entrambe le persone coinvolte nell’atto senza essere troppo espliciti o grafici su ciò che sta accadendo fisicamente in un dato momento.

Quando e se comunicate con l’altro durante il rapporto sessuale non dimenticate che esistono tantissimi modi per farlo!

Il sesso è una parte importante della relazione ed è fondamentale sentirsi liberi di esprimersi assecondando i propri gusti e fantasie. L’affinità sessuale aumenta il desiderio e la complicità tra i partner e costituisce una delle basi per una relazione duratura.

Una coppia può superare la monotonia sessuale ponendo dei limiti, comunicando e provando nuove cose insieme

Superare la monotonia sessuale può sembrare difficile ma non è impossibile.

Innanzitutto è importante stabilire dei limiti per sé e per il partner, come ad esempio evitare che sia sempre la stessa persona a dare il via al sesso o che l’altro stia sempre nella medesima posizione a lletto. È essenziale essere flessibili mentalmente, complici e rilassati nel momento in cui ci si approccia all’atto sessuale. Non siate egoisti a letto e cercate di comprendere e soddisfare i desideri del vostro partner, non abbiate paura di provare cose nuove insieme ed ogni tanto uscite dagli schemi avendo coraggio di dare sfogo alle vostre fantasie più recondite.

In conclusione

È normale che nella vita di tutti i giorni si perda un pò quel senso di spensieratezza e di complicità nella coppia, sia dal punto di vista del romanticismo sia sul piano sessuale.

Tuttavia, rompere la monotonia sessuale è possibile, richiede solo un pò di impegno e di voglia di mettersi in gioco con il partner.

Date spazio alla fantasia!