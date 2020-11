Occhio alle truffe

Sei in cerca di prestiti personali ma non sai come trovare quelli meno cari e che possano soddisfare le tue esigenze? Le domande per questa tipologia di finanziamento sono in forte crescita, per via del fatto che la gente ha sempre più necessità di ottenere liquidità immediata.

Il team di Prestitimag.it, con la supervisione dell’esperto di prestiti personali Germanò Marco, ha scritto una guida su come trovare i prestiti personali meno cari, quindi più vantaggiosi, di fine 2020.

Qual è prestito personale più conveniente? Come trovarlo in pochi passi

Probabilmente ti starai chiedendo qual è prestito personale più conveniente ma soprattutto come si fa ad individuarlo. In verità ci sono 4 valutazioni da monitorare minuziosamente. Ecco l’elenco che ti suggeriamo di attenzionare nei minimi dettagli:

A quanto ammonta il TAN: anche noto come Tasso Annuo Nominale, si tratta di un indicatore di interesse (tra i più importanti ma non il solo elemento da valutare). Più basso sarà suo valore, maggiore sarà la convenienza del finanziamento personale. Spese aggiuntive: nel preventivo gli istituti finanziari o gruppi bancari, potrebbero far riferimento al Tasso Annuo Effettivo Globale, gli interessi di mora qualora si verificasse un mancato o tardato pagamento, il TAN e altri costi dettagliati all’interno del contratto. Assicurazione: un elemento estremamente importante richiesto da alcune banche per assicurarsi che qualora si verifichi una insolvenza, loro stessi (ma anche tu debitore) sia tutelato. Confronta il costo totale inserendo tale polizza (obbligatoria o facoltativa che sia), ma soprattutto accertati che nonostante la rata cresca, se un domani dovessi avere problemi, essa ti cautelerà da conseguenze più gravi. Valuta la presenza del garante: tra le soluzioni per trovare i prestiti personali a minor costo rispetto alle altre proposte, vi è sicuramente un terzo soggetto come il garante, che attraverso la fideiussione assicura la banca o l’ente di credito, di far fronte ad una eventuale insolvenza da parte del debitore. Un’ottima leva contrattuale per risparmiare un po’ di costi e avere un finanziamento maggiormente conveniente.

Questi quattro suggerimenti seppur possano sembrarti banali, in verità se confrontati attentamente nelle condizioni contrattuali potrebbero fare una forte differenza.

Prestiti personali con interessi più bassi della norma? Occhio alle truffe

Trovare prestiti personali con interessi più bassi è l’obiettivo di ogni potenziale richiedente. Ma se il finanziamento risultasse troppo conveniente? Molto spesso la gente è soggetta a raggiri da parte di delinquenti pronti a promettere mari e monti, svelandosi successivamente una truffa in piena regola.

Un’altra possibilità che spesso non viene considerata è che il prestito sia soggetto a tassi di interesse usurai. Per evitare ciò, consulta la guida per comprendere qual è il massimo costo che ogni finanziamento può applicare.

Tornando alla possibilità che tu possa esser truffato, ecco a cosa dovrai far attenzione nel momento in cui tu stia cercando prestiti personali meno cari:

L’operatore finanziario con cui hai stretto contatto è regolarmente iscritto? Verificarlo su gli unici due siti autorevoli, quello dell’Agenzia governativa Banca d’Italia e presso l’Organismo Agenti e Mediatori ( OAM ).

Verificarlo su gli unici due siti autorevoli, quello dell’Agenzia governativa e presso l’Organismo Agenti e Mediatori ( ). Richiedi sempre il modulo SECCI (noto anche come EBIC o IEBCC). Si tratta di un documento al cui interno vi sono le informazioni europee di base sul credito ai consumatori. Ti spetta per legge anche senza che tu dia i tuoi dati reddituali o personali.

(noto anche come EBIC o IEBCC). Si tratta di un documento al cui interno vi sono le informazioni europee di base sul credito ai consumatori. Ti spetta per legge anche senza che tu dia i tuoi o Come anticipato, verifica i tassi usurai pubblicati ogni tre mesi sul sito della Banca d’Italia.

pubblicati ogni tre mesi sul sito della Banca d’Italia. Fa sì che l’intermediario finanziario ti alleghi il contratto originale. Te lo dovrà consegnare per legge anche senza che tu abbia già accettato i termini e condizioni.

il Te lo dovrà consegnare per legge anche senza che tu abbia già accettato i termini e condizioni. Se la polizza nelle condizioni contrattuali fosse facoltativa , ma ti viene imposta ugualmente per concludere l’accordo del prestito, l’ente di credito è accusabile all’ Antitrust.

nelle condizioni contrattuali fosse , ma ti viene imposta ugualmente per concludere l’accordo del prestito, l’ente di credito è accusabile all’ La commissione dell’agente o operatore finanziario con cui concluderai l’accordo, dovrà essere messa per iscritto e comunicata anticipatamente al cliente (nonché tu eventuale debitore).

Non dare mai nessun anticipo né in forma di denaro e neppure la tua documentazione (in cui ci sono dati personali). Il più delle volte quest’azione è sinonimo di truffa, tale comportamento è segnalabile sia alla Banca di Italia che all’Antitrust.

I prestiti personali a tasso zero esistono per davvero?

Sicuramente hai sentito parlare di prestiti personali tasso zero, di conseguenza ti starai chiedendo per quale motivo non sia meglio optare per quest’ultimi piuttosto che individuare quelli meno chiari. Sarebbe una osservazione più che giusta se non fosse per il fatto che non sempre i tassi di interesse vengono azzerati.

Si tratta di casi più rari o che prevedono un determinato acquisto per un bene o servizio (prestiti finalizzati), allo scopo di promuovere e spingere all’azione per quel determinato periodo. Questa forma particolare viene anche nominata come credito al consumo.

Come si può intuire dalla parola stessa, si fa riferimento alla liquidità rateizzata esclusivamente per comperare quel determinato bene o servizio. Nonostante tale prestito non preveda alcun tasso di interesse, non è detto che non possano esser presenti ulteriori spese di istruttoria.

Adesso è chiaro come trovare i prestiti meno cari in assoluto? Qualora volessi qualche informazione in più, commenta questa guida e un esperto ti risponderà al più presto per chiarire ogni tuo dubbio.