Scadenza 6 maggio 2026

Equitalia Giustizia S.p.A. ha aperto una selezione pubblica per assumere 17 funzionari a tempo indeterminato nelle proprie Funzioni di Business. Le candidature si accettano esclusivamente online e la finestra si chiude il 6 maggio 2026 alle ore 15:00: chi non ha ancora inviato la domanda ha meno di ventiquattr’ore di tempo. La sede di lavoro è Roma, in Viale di Tor Marancia 4, e la retribuzione lorda mensile di partenza ammonta a circa 2.060 euro.

La società è controllata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e gestisce il Fondo Unico Giustizia, lo strumento attraverso cui lo Stato amministra le risorse sequestrate o confiscate nell’ambito di procedimenti penali e civili. Si tratta, in altri termini, di un ente istituzionale di primo piano nel sistema giustizia italiano, con un ruolo operativo diretto nella gestione dei provvedimenti giudiziari a contenuto patrimoniale.

A chi è rivolto il bando

Il profilo ricercato è quello di un funzionario amministrativo con formazione in ambito economico-giuridico o di Scienze politiche. Il bando richiede una laurea triennale o specialistica (sia nel vecchio che nel nuovo ordinamento) e almeno 18 mesi di esperienza professionale maturata in realtà aziendali o studi professionali mediamente strutturati. L’esperienza deve riguardare attività di back office: lavorazione di pratiche su applicativi gestionali, inserimento e verifica dati, protocollazione e archiviazione digitale. È richiesta anche una buona padronanza del pacchetto Office, con particolare riferimento a Excel e Word.

Tra i requisiti generali: cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea (in questo caso con certificazione della conoscenza della lingua italiana), pieno godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne penali ostativi all’assunzione nel pubblico impiego.

Due voci meritano attenzione separata. La prima riguarda la clausola cosiddetta “revolving doors”: non possono partecipare coloro che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di Equitalia Giustizia nei tre anni precedenti alla candidatura. La seconda è l’assenza di liti in corso con la società o con gli enti che la controllano.

I titoli di studio conseguiti all’estero sono ammessi, purché accompagnati dal provvedimento di riconoscimento o equiparazione ai sensi della normativa vigente.

Requisiti preferenziali: cosa conta in fase di valutazione

Il bando prevede anche requisiti non obbligatori ma valorizzati nella selezione. Pesano positivamente la conoscenza della normativa in materia di privacy e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR, Regolamento UE 2016/679) e il possesso di master o corsi specifici coerenti con le attività di Equitalia Giustizia. Non si tratta di elementi che garantiscono l’accesso, ma che incidono sulla valutazione comparativa dei candidati nelle fasi successive.

Come funziona la selezione

La procedura è gestita da Gi Group S.p.A. per conto di Equitalia Giustizia e si articola in tre fasi distinte.

La prima è la verifica documentale: tutti i profili presentati vengono esaminati per accertare il possesso dei requisiti dichiarati. Solo chi supera questa fase accede alla fase successiva.

La seconda prevede interviste e somministrazione di test, condotti da Gi Group, per valutare le competenze tecniche e l’aderenza al profilo cercato. Non si tratta di prove scritte con quiz predeterminati, ma di una valutazione più orientata all’esperienza effettiva e alle capacità operative.

La terza fase consiste in colloqui davanti alla Commissione Interna nominata da Equitalia Giustizia. L’obiettivo è approfondire la motivazione del candidato e le conoscenze specifiche rispetto alle attività da svolgere. Le convocazioni avvengono via email con indicazione di luogo, data e orario.

Gli esiti vengono pubblicati sul portale Società Trasparente di Equitalia Giustizia S.p.A., nella pagina dedicata all’avviso di selezione. La pubblicazione ha valore di notifica ufficiale.

Cosa faranno i 17 funzionari assunti

Le risorse selezionate risponderanno ai Responsabili delle Unità Organizzative di assegnazione e svolgeranno attività di back office amministrativo su pratiche connesse alla gestione del Fondo Unico Giustizia. Le mansioni includono: presa in carico e registrazione documentale delle pratiche, analisi e lavorazione dei fascicoli, inserimento e aggiornamento dati nei sistemi gestionali, gestione degli adempimenti normativi, monitoraggio dello stato delle pratiche e supporto operativo agli Uffici giudiziari. Il lavoro richiede precisione nella gestione di dati finanziari e anagrafici, rispetto delle scadenze e capacità di interfacciarsi per iscritto con interlocutori istituzionali.

L’inquadramento previsto è nella Terza Area Professionale, 1° livello di inserimento. Alla retribuzione lorda base di circa 2.060 euro mensili si aggiungono le voci accessorie previste dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Come presentare la domanda entro le 15:00 del 6 maggio

Le candidature si presentano esclusivamente attraverso la piattaforma GIQuest di Gi Group, previa registrazione. Non sono ammesse domande trasmesse con modalità diverse: posta ordinaria, email diretta o PEC non hanno valore ai fini di questa selezione.

La documentazione da allegare comprende: l’Allegato 1 (modulo di domanda, compilato in tutte le sue parti, sottoscritto in ogni pagina, con copia di documento di identità in corso di validità), la copia conforme del titolo di studio oppure l’autocertificazione, il curriculum vitae (preferibilmente in formato europeo, con indicazione dell’indirizzo email per le comunicazioni) e, ove disponibile, la documentazione a comprova dei requisiti professionali e preferenziali. Tutti i documenti allegati devono essere siglati dal candidato e accompagnati da un indice.

Se si invia più di una domanda, la piattaforma considera valida unicamente l’ultima versione trasmessa, con revoca automatica delle precedenti. Al termine dell’invio viene rilasciata una ricevuta elettronica.

Per problemi tecnici con la piattaforma è disponibile l’indirizzo email selezioni.equitaliagiustizia@gigroup.com, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 16:00, esclusi i festivi.

Il bando ufficiale in formato PDF e il modulo di domanda sono scaricabili direttamente dalla pagina della Società Trasparente di Equitalia Giustizia.