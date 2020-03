I dati aggiornati della Protezione Civile sull'epidemia di coronavirus in Italia

Alle 18 c’è stata la consueta conferenza stampa dalla sede romana del Dipartimento della Protezione Civile per aggiornare i dati sull’epidemia di coronavirus in Italia.

CONTAGIATI: Sono complessivamente 62.013 i malati, con un incremento rispetto a ieri di 4.492. Mercoledì l’incremento era stato di 3.491. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 80.539.

GUARITI: Sono 10.361 in tutta Italia le persone guarite. Da ieri sono guarite 999 persone.

DECEDUTI: Sale a 8.214 il numero di vittime a causa del Covid-19. Si tratta di 712 decessi in più rispetto a ieri. Era stato comunicato il dato di 662 ma a questo dato è stato aggiunto il numero dei morti in Piemonte, 50, come comunicato dalla stessa Regione. Per un ritardo nella trasmissione dei dati, infatti, la tabella della Protezione Civile conta oggi 449 vittime totali in Piemonte.

TERAPIA INTENSIVA: Sono 3.612 i malati ricoverati in terapia intensiva, 123 in più rispetto a ieri. Di questi, 1.263 sono in Lombardia. Dei 62.013 malati complessivi, 24.753 sono poi ricoverati con sintomi e 33.648 sono quelli in isolamento domiciliare.