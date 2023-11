Tragedia a Brazzaville

Trentasette persone sono morte durante una selezione per l’arruolamento nell’esercito in uno stadio di Brazzaville, la capitale della Repubblica del Congo, in Africa. La scorsa settimana, l’esercito nella nazione dello Stato ha annunciato l’arruolamento di 1.500 persone di età compresa tra i 18 e i 25 anni.

Il primo ministro Anatole Collinet Makosso, che ha confermato il numero delle vittime nella “tragedia”, ha annunciato che tante altre persone sono rimaste ferite: “È stata istituita un’unità di crisi sotto l’autorità del primo ministro”, ha aggiunto in una dichiarazione. Le informazioni sull’incidente sono, però, ancora poco chiare.

Le potenziali reclute erano state invitate a recarsi allo Stadio Michel d’Ornano, nel cuore di Brazzaville, dove vivono circa 2,3 milioni di abitanti.

Secondo i residenti locali, molte persone erano ancora nello stadio ieri sera, lunedì 20 novembre, quando è cominciata la calca. Alcune hanno cercato di forzare le porte, con molte schiacciate nella ressa.

La disoccupazione è diffusa nel Paese dove, secondo la Banca Mondiale, “il 75 percento della forza lavoro congolese è impiegato nel settore informale, sia come lavoratore autonomo che in lavori a bassa produttività” e l’esercito è una delle poche istituzioni che nel Congo assume gente. I posti disponibili erano 1.500 ma oltre 5mila avevano presentato la propria candidatura.