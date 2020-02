Emergenza Coronavirus in Italia

È salito il bilancio di contagiati da coronavirus in Lombardia. Ora è il numero è di 259 e fra di essi ci sono anche quattro minori, tra cui una bambina di quattro anni. Gli altri hanno due 10 anni e uno 15. Due, comunque, sono stati già dimessi e gli altri due stanno effettuando gli accertamenti sanitari del caso.

Attilio Fontana, governatore della Regione Lombardia, intervendo alla trasmissione Omnibus di La7, ha affermato: «Per la prima volta sono coinvolti anche minori, per i quali l’infezione è più leggera».

In Veneto, invece, i casi di Covid-19 sono saliti a 58. Si sono, infatti, aggiunti ai già comunicati 33 casi di Vo’ Euganeo, 4 di Mirano e 4 di Venezia, altri 7 casi a Limena, in provincia di Padova e 2 a Treviso, tra cui la donna morta ieri, martedì 25 febbraio. Inoltre, ci sono altri 8 casi da assegnare a un gruppo. A questi vanno aggiunti i due pazienti deceduti e sette pazienti su cui è in corso un’indagine epidemiologica.

È stato, poi, segnalato il primo caso di Coronavirus in Brasile. Nel Paese sudamericano è risultato positivo al doppio test un uomo rientrato il 21 febbraio scorso a San Paolo da un viaggio di lavoro in Italia. Ne ha dato notizia il quotidiano Folha de S. Paulo che ha anche informato sul fatto che è stata chiesta alla compagnia aerea con cui ha viaggiato l’uomo la lista degli altri passeggeri.

Infine, la Cina ha aggiornato il bilancio dei decessi, aggiungendone 52 e si tratta della cifra più bassa da oltre tre settimane. Il bilancio delle vittime ora è di 2.715. In Corea del Sud, invece, il numero dei contagiati è salito a 1.146 e 11 morti ed è questo il livello più alto di contaminazione nel mondo al di fuori della Cina continentale. Al terzo posto c’è l’Italia.

