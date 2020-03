I dati della Protezione Civile

Angelo Borrelli, Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha aggiornato i dati dell’epidemia di coronavirus in Italia.

In totale, sono 14.955 i malati di coronavirus nel nostro Paese, 2.116 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 17.660. Sono 1.439, invece, le persone guarite dopo aver contratto il coronavirus, 181 in più di ieri.

Le vittime nelle ultime ore sono state 250 e il totale è salito a 1.266. La media dei deceduti è di 80,3 anni e sono prevalentemente maschi. Inoltre, i ricoverati in terapia intensiva sono saliti a 1.328. Borrelli ha anche comunicato che sono state distribuite 5 milioni di mascherine.

Dettaglio

I casi attualmente positivi sono 7.732 in Lombardia, 2.011 in Emilia-Romagna, 1.453 in Veneto, 794 in Piemonte, 698 nelle Marche, 455 in Toscana, 304 in Liguria, 242 nel Lazio, 236 in Friuli Venezia Giulia, 213 in Campania, 157 nella Provincia autonoma di Trento, 126 in Sicilia, 123 nella Provincia autonoma di Bolzano, 121 in Puglia, 83 in Abruzzo, 73 in Umbria, 43 in Sardegna, 37 in Calabria, 27 in Valle d’Aosta, 17 in Molise e 10 in Basilicata. Sono 1.439 le persone guarite. I deceduti sono 1.266, ma questo numero potrà essere confermato soltanto dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.