I dati aggiornati della Protezione Civile

Angelo Borrelli, Capo del Dipartimento della Protezione Civile e commissario per l’emergenza coronavirus, ha aggiornato i dati dell’epidemia in Italia.

CONTAGIATI: Sono complessivamente 33.190 i malati di coronavirus, con un incremento rispetto a mercoledì di 4.480. Di questi 14.935 sono in isolamento domiciliare e 2498 sono in terapia intensiva. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 41.035.

GUARITI: Sono 4.440 le persone guarite, 415 in più di ieri.

DECEDUTI: Il totale delle vittime è di 3.405, 427 in più. Quindi, è stato superato il dato dei decessi della Cina.

Nelle ultime settimane sono stati effettuati 182.777 tamponi per il coronavirus.

Borrelli ha anche annunciato la dematerializzazione dei farmaci: («Ho firmato una ordinanza che consente la dematerializzazione delle ricette mediche con l’attribuzione di un codice, i cittadini non dovranno più recarsi al medico di base ma avranno un codice che indicheranno in farmacia per poter ritirare i farmaci» e l’aumento dell’abbandono degli animali domestici: «Da più parti ci giunge notizia di abbandono di animali domestici, in particolar modo cani. È una cosa assolutamente deprecabile, in nessun modo è stata dimostrata la possibilità di contagio animali-uomo».

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a proposito dei ragazzi che rientrano dall’Erasmus «sarà consentito lo spostamento sul territorio nazionale e potranno essere presi all’aeroporto Fiumicino da un familiare per poi recarsi presso il domicilio per il periodo di isolamento».