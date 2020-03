La conferenza stampa di Trump

Il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, in una conferenza stampa, ha dichiarato l’emergenza nazionale per il coronavirus. Dalla Casa Bianca Trump ha annunciato che saranno allocati 50 miliardi di dollari da destinare «agli Stati e alle zone del Paese che stanno affrontando la crisi del coronavirus».

Trump ha anche dichiarato che chiederà agli ospedali «di attivare i loro piani di preparazione alle emergenze» e che dara’ potere esecutivo al segretario del dipartimento per la salute pubblica, Alex Azar del Department of Health and Human Services (HHS) «di rinunciare a tutti gli ordinamenti legali per dare ai dottori e agli ospedali la massima flessibilità di prendersi cura dei pazienti». L’obiettivo è permettere agli ospedali di «fare quello che vogliono, quello che devono fare: esorto tutti gli Stati a istituire immediatamente centri operativi d’emergenza dove serve».

Parlando del nostro Paese, Trump ha detto: «Amiamo l’Italia, abbiamo milioni di persone con origini italiane. Siamo in contatto con loro che stanno attraversando un momento molto difficile. La situazione è dura, hanno adottato le loro misure».

Infine, il presidente ha affermato che «molto probabilmente» si sottoporà al test sul coronavirus dal momento che ha avuto alcuni contatte con persone che sono risultate poi positive ma non ha detto quando lo farà.