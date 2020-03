Una foto che racconta il dramma del coronavirus

Ci sono foto che più di altre raccontano le tragedie, comunicandone la reale essenza e facendo aprire gli occhi – si spera – a quanti dicevano (e dicono): «ma è solo poco più di un’influenza». E quella che sta girando sui social media in queste ore, pubblicata anche sull’Eco di Bergamo, rappresenta drammaticamente l’emergenza coronavirus in Italia.

Una colonna di mezzi militari, infatti, ha attraversato stasera la città lombarda, dal cimitero monumentale fino all’autostrada, con a bordo i feretri dei morti da coronavirus perché il camposanto di Bergamo non riesce più a gestire un numero così elevato di vittime. Come riportato dall’Ansa, le attese per le cremazioni avevano superato la settimana.

I feretri sono stati collocati su una trentina di camion militari. In totale sono una settantine di bare che saranno trasportate in una dozzina di destinazioni in Italia. In particolare, le salme raggiungeranno i forni crematori di Modena, Acqui Terme, Domodossola, Parma, Piacenza e di altre città che hanno dato la propria disponibilità. Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gorgi, ha scritto una lettera di ringraziamento ad ogni sindaco. Dopo le cremazioni, le cen eri saranno riportate a Bergamo.