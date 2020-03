I dati della Protezione Civile

Angelo Borrelli, Capo del Partimento della Protezione Civile e Commissario per l’emergenza Coronavirus, ha aggiornato i dati dell’epidemia in Italia. «Oggi ci sono 33 guariti in più, che diventano 622. Registriamo 133 decessi, in totale 366», ha detto.

Borrelli ha poi elencato le fasce d’età delle vittime: «Una persona nella fascia 0-49; 1 persona nella fascia 50-59; 14 in quella 60-69; 39 in quella 70-79; 60 in quella 80-89; 18 tra i maggiori di novant’anni 18».

Il Capo della Protezione Civile ha aggiunto, inoltre, che «oggi ci sono 1.326 casi positivi in più, in totale i pazienti positivi sono 6.387». Borrelli ha anche detto che «tredici pazienti sono già stati trasferiti o sono in corso di trasferimento dalla Lombardia alle regioni limitrofe» per alleggerire le terapie intensive.

