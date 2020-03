I dati della Protezione Civile

L’aggiornamento di oggi della Protezione Civile sull’epidemia di coronavirus in Italia si è svolto alle 17.30, anziché alle 18, ed è stato il commissario straordinario all’emergenza Domenico Arcuri a fare il punto della situazione.

CONTAGIATI: Arriva a quota 86.498 il numero delle persone contagiate. La cifra, include i deceduti, 9.134, e i guariti che ad oggi sono 10.950.

GUARITI: Sono 10.950 le persone guarite dopo aver contratto il coronavirus, 589 in più di ieri, venerdì 27 marzo. Ieri l’aumento dei guariti era stato di 999.

DECEDUTI: Sono 9.134 i morti in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 969. È l’incremento più alto dall’inizio dell’emergenza. Giovedì l’aumento era stato di 662. Da rimarcare che 50 sono vittime relative a ieri e non conteggiate.

TERAPIA INTENSIVA: Sono 3.732 i malati ricoverati in terapia intensiva, 120 in più rispetto a ieri. Di questi, 1.292 sono in Lombardia. Dei 66.414 malati complessivi, 26.029 sono poi ricoverati con sintomi e 36.653 sono quelli in isolamento domiciliare.