La decisione di Ryanair

Ryanair, la compagnia aerea irlandese low cost, ha annunciato oggi, martedì 10 marzo, la sospensione di tutti i voli da e per l’Italia e sul territorio nazionale dopo le misure messe in atto dal Governo Conte per contenere la diffusione del coronavirus.

Nel dettaglio, dalle 24.00 di mercoledì 11 marzo fino alle 24.00 di mercoledì 8 aprile, non ci sarà più alcun volo di Ryanair che decollerà e atterrerà sugli aeroporti italiani. Tutti i passeggeri interessati riceveranno notifiche via e-mail nella giornata di oggi, con le informazioni su queste cancellazioni.

I viaggiatori che hanno l’esigenza di rimpatriare possono ottenere un cambio gratuito per un volo Ryanair precedente a quello prenotato e operante fino alla mezzanotte di venerdì, 13 marzo. I clienti interessati da queste cancellazioni potranno scegliere, poi, tra un rimborso completo o un credito di viaggio che potrà essere riscattato sui voli Ryanair nei prossimi 12 mesi.

Ryanair, ha spiegato una nota della compagnia, «continua a seguire scrupolosamente le linee guida dell’OMS e del Governo nazionale e tutte le restrizioni di viaggio. La situazione si modifica di giorno in giorno e tutti i passeggeri dei voli interessati da divieti di viaggio o cancellazioni vengono informati via e-mail con proposte di cambio volo, rimborso completo o credito di viaggio. Ryanair esidera esprimere le sue più sincere scuse a tutti i clienti per queste interruzioni degli operativi».

Inoltre, Ryanar, sul proprio sito, dà la possibilità di controllare se un volo sia stato cancellato o riprogrammato a causa del nuovo Coronavirus e le restrizioni di volo.

Infine, anche la compagnia britannica low cost Jet2 ha annunciato la cancellazione di tutti i suoi voli per l’Italia – fra i quali vari collegamenti con la Penisola da scali minori dell’Inghilterra e città diverse da Londra – fino al 26 aprile.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, cosa si può fare e non fare fino al 3 aprile in Italia.