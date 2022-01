Da oggi, venerdì 21 gennaio, ci sarà la doppia votazione alla Camera per l’elezione del Presidente della Repubblica. L’eventuale secondo scrutinio, quindi, si svolgerà alle 17, se lo spoglio terminerà entro le 15.30. Da domani, invece, sono previsti scrutini alle 9.30 e alle 16,30.

Premesso ciò, la novità più rilevante di stamattina è che è arrivato un SMS ai parlamentari del centrodestra per votare, alla quinta votazione, Elisabetta Alberti Casellati, l’attuale presidente del Senato. La notizia è stata confermata dal coordinatore azzurro Antonio Tajani all’assemblea dei grandi elettori Forza Italia – UDC, durante il quale è stato applaudito anche Silvio Berlusconi per il suo ritorno in campo. Anche Coraggio Italia voterà per la presidente del Senato.

Questo, invece, il commento di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia ai cronisti presenti a Montecitorio: “Sono contenta che si sia arrivati a questa definizione di andare in Aula con una candidata proposta dalla nostra meta’ campo ma anche una carica dello stato, una donna, meno politicizzata. È una apertura verso gli altri”.

Naturalmente, la candidatura solitaria di Casellati da parte del centrodestra, potrebbe avere serie ripercussioni anche sull’attuale governo Draghi come detto su Twitter da Alessandro Zan del Partito Democratico: “Se passa #Casellati, la legislatura è finita #Quirinale”. Anche Italia Viva non voterà per la Casellati e insiste su Mattarella bis.

Cosa farà il centrosinistra? Pre