Leader della Lega impegnato sull'ex ministro degli Esteri

Serata di incontri in vista della giornata di domani che potrebbe essere decisiva per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

Il centrodestra, in particolare, è al lavoro per identificare e convergere su un candidato spendibile anche dall’altra parte del Parlamento e il leader della Lega in queste ore starebbe puntando su Franco Frattini, ex ministro degli Esteri, già oggetto di conversazione di recente tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte, il capo del MoVimento 5 Stelle.

Stamattina, però, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, su Radio Leopolda, ha detto: “Abbiamo visto il tentativo di una riedizione 2.0 della maggioranza gialloverde sulla candidatura di Franco Frattini. Una candidatura importante ma che collide con la tradizione geopolitica di questo Paese”.

Franco Frattini, nato a Roma nel 1957, è stato due volte ministro degli esteri nei Governi Berlusconi. Dal 2004 al 2008 è stato anche Commissario europeo per la Giustizia, la Libertà e la Sicurezza e dal 2021 è presidente aggiunto del Consiglio di Stato e dal 2012 presidente della SIOI (Società italiana per l’organizzazione internazionale).

Sul fronte del centrosinistra, invece, si starebbe lavorando a due opzioni: la riconferma di Sergio Mattarella, che oggi ha ottenuto 166 voti contro i 125 di ieri, o il trasloco di Mario Draghi da Palazzo Chigi al Quirinale.