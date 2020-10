I migliori consigli sull'argomento

Gli italiani sono molto preparati sulle quattro ruote ma quando arriva il momento di acquistare un’auto usata la scelta può diventare molto complicata. Questo accade perché l’offerta è vasta e perché spesso ci affacciamo a vagliare le proposte senza sapere cosa cerchiamo veramente. Quindi abbiamo pensato di riepilogare i migliori consigli sull’argomento con l’auspicio che tu possa trovarli utili per la tua scelta.

Guardati intorno e inizia a capire cosa cerchi

Il mercato delle auto usate in Sicilia è davvero molto vivace e offre sempre interessanti soluzioni per tutte le esigenze di guida. Per questo ti consigliamo prima di capire quale auto di seconda mano potrebbe fare al caso tuo. Inizia a orientare le tue scelte verso vetture di una precisa categoria. La scelta deve ricadere su un modello che soddisfi il tuo stile di vita e, quindi, le tue esigenze di spostamento. Se ti muovi maggiormente in città dovresti optare per monovolume o citycar ecologiche mentre se i tuoi spostamenti sono lunghi e frequenti ti consigliamo di orientare la scelta verso modelli potenti, pensati per garantire prestazioni e comfort sulle lunghe percorrenze. Scegli anche in base al tuo stile di guida e non farti agganciare solamente da prezzo ed estetica, sebbene siano due caratteristiche che certamente vanno ad influenzare la decisione finale.

Budget: scegli pensando al rapporto qualità prezzo

Una volta che avrai circoscritto la tipologia di auto tra cui scegliere pensa al budget che sei disposto a spendere e cerca di raggruppare le auto che soddisfano i criteri di tipologia e prezzo. In questo modo avrai già fatto metà del lavoro per cui non ti resta che rivolgerti al venditore e iniziare le pratiche. Come saprai potrai scegliere di acquistare l’auto usata in differenti modalità, ovvero tra privati, concessionarie e rivenditori online che ad oggi costituiscono un’alternativa molto interessante. Difatti tu puoi valutare tranquillamente le caratteristiche dell’auto dei tuoi sogni online, visionando interni ed esterni in modo incredibilmente dettagliato. Ovviamente trovi le segnalazioni di eventuali segni di usura e hai una panoramica fotografica di altissima qualità che, quindi, offre una resa come se stessi visionando l’auto dal vivo.

La fase di vendita e di post-vendita

Se acquisti da un privato ti conviene sempre richiedere tutta la documentazione di riferimento all’auto come visura della targa, fattura delle riparazioni effettuate ecc… Per accertarti di tutto quello che c’è da sapere sulla vettura e confrontarlo con le parole del rivenditore. Se acquisti da una concessionaria non hai questo genere di problemi perché è il rivenditore stesso che garantisce per qualità e trasparenza in sede di vendita. Difatti accedi ad un servizio completo che semplifica le procedure e che assicura ai clienti solamente auto usate di ottima qualità, con l’obbligo di segnalare tutto quello che è necessario sapere prima di finalizzare l’acquisto. Un altro vantaggio risiede anche nel periodo di garanzia di cui benefici dopo l’acquisto e che, quindi, costituisce ulteriore motivo di sicurezza e affidabilità.