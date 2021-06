Il software Elrond è progettato per incoraggiare una rete distribuita a eseguire una piattaforma di smart contract. Mira a dare la priorità alla scalabilità e a basse commissioni di transazione.

Elrond è stato creato in questo modo per competere con le principali blockchain come Ethereum o Zilliqa. Mira a creare un ecosistema di applicazioni decentralizzate e criptovalute.

Elrond utilizza due caratteristiche distintive per farlo:

Adaptive State Sharding: un processo per dividere l’infrastruttura di Elrond al fine di supportare più transazioni, programmi e altre attività

Secure Proof-of Stake (SPoS).- Un meccanismo di consenso che sincronizza diversi componenti di rete in un registro comune

Gli sviluppatori potranno inoltre utilizzare l’ambiente di sviluppo integrato Elrond per creare e lanciare programmi personalizzati che riproducono beni e servizi.

Elrond utilizza la sua criptovaluta nativa, EGLD, per alimentarlo. Serve per interagire e inviare transazioni, oltre che per incentivare chi sostiene la rete.

Puoi trovare aggiornamenti più frequenti dal team sul blog di Elrond, dove troverai aggiornamenti categorizzati per coloro che sono interessati tecnologicamente o economicamente.

Chi ha creato la moneta Elrond EGLD?

Elrond è stata fondata da Lucian Todea e Beniamin nel 2017. Attualmente è supportata da Elrond Network, una società a Malta che si concentra sull’espansione del progetto.

Il progetto ha raccolto $ 1,9 milioni da angel investor nel giugno 2019. Elrond ha anche tenuto un’offerta di scambio iniziale nel giugno 2019, che ha raccolto $ 3,25 milioni da diversi angel investor. Questo era in cambio del 25% della sua offerta di token.

La criptovaluta di Elrond è stata distribuita all’epoca come moneta ERD. Tuttavia, Elond ha cambiato la sua criptovaluta da ERD a EGLD dopo che la sua rete principale è stata lanciata a luglio 2020. Il progetto ha organizzato un evento temporaneo che ha permesso ai suoi investitori di scambiare ERD con la nuova criptovaluta EGLD di Elrond.

Come funziona Elrond?

Elrond offre molte funzionalità comuni ad altre reti di criptovalute come contratti intelligenti e regolamento delle transazioni.

I linguaggi di programmazione, come C, C++ e Rust, possono essere utilizzati dagli sviluppatori per creare nuovi programmi (app decentralizzate) ed eseguire logiche di programmazione personalizzate (contratto intelligente).

Ciò consente loro di offrire una gamma di prodotti e servizi.

Le varianti di design uniche di Elrond di sharding, proof-of-stake e sharding sono ciò che lo distingue. Elaborano circa 12.500 transazioni al secondo.

Sharding

Lo sharding è un metodo per dividere la rete in parti o frammenti più piccoli che consentono ai nodi di elaborare solo una piccola frazione di transazioni. Questo è usato per competere con altre blockchain come Zilliqa o Polkadot.

Il sistema di elaborazione delle transazioni di Elrond si chiama Adaptive State Sharding. I nodi sono divisi in sottoinsiemi per verificare le transazioni. Una volta che le transazioni sono state elaborate, gli shard le trasmettono sulla meta chain (la blockchain centrale di Elrond), dove verranno regolate.

Da non dimenticare, ogni 24 ore, un terzo dei nodi che convalidano le transazioni all’interno di ogni frammento viene rimescolato in un nuovo frammento con l’intento di prevenire la collusione tra i validatori all’interno di ogni frammento.

Prova di partecipazione sicura (SPoS)

La prova sicura della posta in gioco è fondamentale per Elrond. È un sistema di governance Proof of Stake che mantiene sincronizzata la rete distribuita di computer che eseguono la sua Blockchain.

Come il tradizionale PoS, SPoS può essere utilizzato dai computer che eseguono il software Elrond. Viene utilizzato per proteggere la rete e convalidare le transazioni.

La rete di Elrond è composta da frammenti e non da una singola catena. Pertanto, il meccanismo di consenso SPoS consente di convalidare i nodi per creare blocchi all’interno di uno shard specifico, piuttosto che nell’intera rete.

I validatori devono verificare il lavoro dei produttori di blocchi e sincronizzarsi con altre reti per raggiungere un accordo finale. Questi contributori ricevono token EGLD una volta che un batch di transazioni è stato aggiunto con successo a Elrond Blockchain.