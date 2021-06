Tron, una piattaforma decentralizzata basata su Blockchain, mira a creare un sistema di intrattenimento digitale globale e gratuito con tecnologia di archiviazione distribuita. Consente la condivisione di contenuti digitali in modo semplice ed economico.

Tron è stata fondata dalla Tron Foundation, un’organizzazione no profit con sede a Singapore. Il suo CEO Justin Sun è il fondatore e amministratore delegato. L’azienda dispone anche di un team di sviluppo interno composto da rinomati esperti di tecnologia.

Questo articolo esplorerà la rete Tron e la sua criptovaluta Tronix, TRX.

Elimina l’uomo

Tron utilizza le funzionalità della tecnologia di rete blockchain e peer to peer (P2P) per colmare il divario tra i consumatori di contenuti e i creatori di contenuti eliminando l’intermediario. Ciò si traduce in una riduzione dei costi complessivi per i consumatori e un aumento della raccolta tramite ricevute dirette per i produttori di contenuti, una situazione vantaggiosa per tutti.

Netflix è una piattaforma di intrattenimento digitale che offre contenuti on-demand. Questa analogia può essere utilizzata per mostrare come si confronta con le applicazioni del mondo reale.

I servizi sono gestiti da un’unica società. Per visualizzare uno specifico film su richiesta, potrebbe essere necessario abbonarsi a Netflix e pagare Netflix. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il film è stato prodotto da un gruppo o da appassionati che lo ospitano su Netflix. Netflix paga ai produttori una parte della quota di hosting e prende una parte dalla quota di abbonamento. L’intermediario prende spesso la maggior parte delle entrate.

Tron è una struttura di archiviazione decentralizzata e distribuita che replica il modello di business della rete blockchain pubblica. Lo rende più conveniente ed efficiente. Tron mira a eliminare qualsiasi intermediario (come Netflix) consentendo a chiunque di ospitare contenuti di intrattenimento digitale tramite la sua rete basata su blockchain. Il pubblico globale può pagare direttamente ai creatori di contenuti per l’accesso ai contenuti.

La piattaforma aperta e decentralizzata di Tron, così come la tecnologia di archiviazione distribuita, tentano di affrontare un problema importante: la sfida di pochissime potenti aziende che controllano Internet e i suoi contenuti, rendendo Internet un terreno di gioco equo.

Il potenziale passato e futuro di Tron

Tron è un’iniziativa ambiziosa con molti potenziali traguardi nei prossimi anni.

Exodus è l’offerta attuale. È una piattaforma gratuita che consente la distribuzione e l’archiviazione di contenuti peer-to-peer. Exodus non utilizza la tecnologia blockchain, ma utilizza invece un protocollo di file basato sul web che supporta un sistema distribuito.

La fase successiva, Odyssey. La fase successiva, Odyssey, utilizzerà il potere della blockchain e offrirà incentivi monetari per la creazione di contenuti e l’hosting su Tron.

Odyssey non tiene traccia dei clic o delle visualizzazioni, ma basa invece i propri incentivi sull’interazione dell’utente con il contenuto. Potrebbe essere collegato a un piano di mance, che è una ricompensa che dipende da come l’utente percepisce il contenuto.

Immagina un chitarrista all’angolo della strada. La melodia iniziale è accattivante, quindi ti avvicini per ascoltare l’intera performance. Al termine del suo numero, gli dai una mancia in base a come ti è piaciuto.

Oppure paghi di più per ascoltare il suo prossimo concerto. Tron potrebbe avere un programma di incentivi simile. Puoi visualizzare i trailer prima gratuitamente o per una piccola quantità, quindi puoi scegliere di acquistare le versioni complete se le anteprime erano buone.

Le prossime due fasi, Great Voyage (metà 2021) e Apollo (metà 2021), consentiranno ai creatori di contenuti di creare marchi, emettere offerte iniziali di monete individuali (ICO) e token personali. Queste ultime fasi di Tron saranno simili alle piattaforme di app basate su blockchain in stile Ethereum.

Tron prevede di aggiungere due fasi aggiuntive, Star Trek (metà 2023) ed Eternity, più avanti nel ciclo di vita del progetto. Ciò consentirà ai partecipanti di costruire le proprie piattaforme di gioco decentralizzate e piattaforme di mercato predittivo e raccogliere fondi.