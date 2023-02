Dramma in provincia di Cosenza

Dramma nel Cosentino, in Calabria.

Angelo Viteritti, un ragazzo di appena 17 anni, è morto a San Cosmo Albanese, lungo la Strada Provinciale 183, cadendo da un carro allegorico di Carnevale durante una sfilata ieri pomeriggio, martedì 21 febbraio.

I carabinieri hanno trovato il giovane a terra in una pozza di sangue. Indagini in corso per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. I soccorsi, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. La comunità di San Cosmo Albanese è sconvolta dal dolore.

La vittima era originaria di San Giacomo d’Acri, comune sempre della provincia di Cosenza.