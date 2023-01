È successo a Cosenza

Rissa a Cosenza, in Calabria, per una tinta di capelli sbagliata. È accaduto il 31 dicembre scorso. Una donna si è recata dal suo parrucchiere di fiducia per festeggiare il Capodanno con un’acconciatura sistemata per l’occasione.

La signora avrebbe voluto un tono color oro ma, quando si è guardata allo specchio, si è accorta che aveva i capelli argentei: “Ti avevo detto bionda, non bianca!”, avrebbe detto la donna.

La situazione, poi, è peggiorata: una lite dopo gli insulti, per cui è stato necessario l’intervento della polizia. La cliente è stata costretta ad andare al Pronto Soccorso dell’ospedale Annunziata per ricevere le cure adeguate.

Come riportato su Leggo, il parrucchiere, forse stressato per il periodo festivo, ha davvero sbagliato la dose di colore per i capelli.