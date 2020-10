I dati del Ministero della Salute sul coronavirus in Italia

Diminuiscono, ma lievemente i contagi per il coronavirus in Italia: sono, infatti, 5.456 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, di meno rispetto a ieri quando sono stati 5.724. Ci sono state 26 vittime, portando così il totale dei decessi a 36.166. Ieri sono state 29. Lo riportano i dati del Ministero della Salute. Nessuna Regione d’Italia a zero contagi.

Gli attualmente positivi sono 79.075 (+4.246). I dimessi/guariti sono stati 1.184 e il totale è così salito a 239.709 (ieri sono stati 976). Più 30 posti in terapia intensiva rispetto a ieri (quando sono stati 3), per cui adesso sono 420. I ricoverati, invece, aumentano di 183 per cui il totale è di 4.519. Ieri sono stati 250. In isolamento domiciliare ci sono 74.136 persone.

Il totale dei contagi in Italia dall’inizio dell’epidemia è di 354.950. Sono, invece, 104.658 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese (ieri circa 133mila) per un totale di 12.564.713 dall’inizio dell’emergenza.

La Lombardia si conferma la Regione dove, nelle ultime 24 ore, è stato registrato il maggior numero di nuovi casi (1.032), seguita da Campania (633), Toscana (517), Veneto (438), Piemonte (409) e Liguria (386).