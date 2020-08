I dati del Ministero della Salute sul coronavirus in Italia

Nelle ultime 24 ore sono stati 523 i nuovi contagi da coronavirus in Italia, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 481. Il totale da inizio pandemia sale così a 252.235. È quanto emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute.

Sono 226 in più rispetto a ieri i guariti dal Coronavirus. Il totale dei guariti e dei dimessi è di 202.923.

Sono 55, poi, le persone ricoverate in terapia intensiva. Ieri erano 53 i pazienti in terapia intensiva, quindi due in più. Oggi 786 persone sono ricoverate con sintomi (ieri erano 779), 13.240 sono in isolamento domiciliare (ieri erano 12.959). Le persone attualmente positive nel nostro Paese, ad oggi, sono 14.081 (ieri erano 13.791).

Sono 51.188 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. I tamponi delle precedenti 24 ore, comunicati ieri, erano stati 52.658.