I dati del Ministero della Salute sul coronavirus in Italia

Aumentano i contagi per il coronavirus in Italia: sono, infatti, 40.902 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, di più rispetto a ieri quando sono stati 37.978. Ci sono state 550 vittime, portando così il totale dei decessi a 44.139. Ieri sono state 636. Lo riportano i dati del Ministero della Salute.

Gli attualmente positivi sono 663.926. I dimessi/guariti sono stati 11.480 e il totale è così salito a 399.238 (ieri sono stati 15.645). Più 60 posti in terapia intensiva rispetto a ieri (quando sono stati 89), per cui adesso sono 3.230. I ricoverati, invece, aumentano di 1.101 per cui il totale è di 34.144. Ieri sono stati 518.

Il totale dei contagi in Italia dall’inizio dell’epidemia è di 1.107.303. Sono, invece, 254.908 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese (ieri circa 234mila) per un totale di 18.455.416 dall’inizio dell’emergenza.