I dati del Ministero della Salute sul coronavirus in Italia

Aumentano i contagi per il coronavirus in Italia: sono, infatti, 1.326 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, meno 18 rispetto a ieri quando sono stati 978. Ci sono state 6 vittime, portando così il totale dei decessi a 35.497. Ieri sono state 8. Lo riportano i dati del Ministero della Salute.

Gli attualmente positivi sono 27.817. I dimessi/guariti sono stati 257 e il totale è così salito a 208.201. 2 posti in più in meno in terapia intensiva rispetto a ieri, per cui adesso sono 109. I ricoverati, invece, aumentano di 59 per cui il totale sale a 1.546.

Il totale dei contagi in Italia dall’inizio dell’epidemia è di 271.515. Sono, invece, 102.959 (più più di ieri, quando erano stati 81.050) i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese, per un totale di 8.828.868 dall’inizio della pandemia.

Infine, come si apprende da YouTrend, le Regioni con il maggiore aumento percentuale rispetto a ieri: Sardegna +3,25% Calabria +2,12% Sicilia +1,91% Campania +1,63% Umbria +1,5%.