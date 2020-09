I dati del Ministero della Salute sul coronavirus in Italia

Diminuiscono i contagi per il coronavirus in Italia: sono, infatti, 1.350 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, di meno rispetto a ieri quando sono stati 1.587. Ci sono state 17 vittime, portando così il totale dei decessi a 35.724. Ieri sono state 15. Lo riportano i dati del Ministero della Salute.

Gli attualmente positivi sono 45.079 (+981). I dimessi/guariti sono stati 352 e il totale è così salito a 218.703. 10 posti in più in terapia intensiva rispetto a ieri, per cui adesso sono 232. I ricoverati, invece, diminuiscono/aumentano di 110 per cui il totale è di 2.475. In 42.372 sono in isolamento domiciliare.

Il totale dei contagi in Italia dall’inizio dell’epidemia è di 299.506. Sono, invece, 55.862 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese, per un totale dall’inizio della pandemia di 10.488.676.

La Campania è l’unica regione che supera i 200 nuovi casi (+243), seguita dal Lazio (+198). Netto calo dei casi in Lombardia, 90 in un giorno. Non pervenuto il dato della Regione Abruzzo.