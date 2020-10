I dati del Ministero della Salute sul coronavirus in Italia

Aumentano ancora i contagi per il coronavirus in Italia: sono, infatti, 16.079 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, di più rispetto a ieri quando sono stati 15.199. Ci sono state 136 vittime, portando così il totale dei decessi a 36.968. Ieri sono state 127. Lo riportano i dati del Ministero della Salute.

Gli attualmente positivi sono 169.302. I dimessi/guariti sono stati 2.082 e il totale è così salito a 259.456 (ieri sono stati 2.369). Più 66 posti in terapia intensiva rispetto a ieri (quando sono stati 56), per cui adesso sono 992. I ricoverati, invece, aumentano di 703 per cui il totale è di 10.686. Ieri sono stati 650.

Il totale dei contagi in Italia dall’inizio dell’epidemia è di 465.726. Sono, invece, 170.392 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese (ieri circa 177mila) per un totale di 14.132.421 dall’inizio dell’emergenza.