I dati del Ministero della Salute sul coronavirus in Italia

Scendono lievemente i contagi per il coronavirus in Italia: sono, infatti, 17.533 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, di meno rispetto a ieri quando sono stati 18.020. Il totale dei casi è così salito a 2.237.890 dall’inizio della pandemia.

Ci sono state 620 vittime, portando così il totale dei decessi a 77.911. Ieri sono state 414. Lo riportano i dati del Ministero della Salute.

Gli attualmente positivi sono 570.389. I dimessi/guariti sono stati 1.589.590 e il totale è così salito a 17.575 (ieri sono stati 15.659). Stabili i posti in terapia intensiva rispetto a ieri (quando sono stati +16), per cui adesso sono 2.587. I ricoverati, invece, aumentano di 22, per cui il totale ora è di 25.900. Ieri sono stati + 133.

Sono, invece, 140.267 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese (ieri circa 121mila). Il totale è di 27.579.516.

Il tasso di positività è del 12,5%, in calo di 2,3% rispetto al 14,8% di ieri.