Record di contagi nelle ultime 24 ore in Catalogna

Torna il coprifuoco a Barcellona, in Spagna, per frenare la nuova ondata di Covid-19. Le nuove restrizioni partiranno da questo fine settimana.

La Corte Superiore di Giustizia della Catalogna ha, infatti, autorizzato la reintroduzione del coprifuoco notturno, tra l’una e le sei del mattino, proposto dalla Generalitat per fermare la diffusione del coronavirus.

La misura riguarda 161 comuni, tra cui – come accennato – Barcellona, con un’incidenza di oltre 400 nuovi casi ogni 100 mila abitanti nell’ultima settimana. I nuovi contagi registrati in Catalogna sono il doppio della media spagnola. La regione è fra le più colpite d’Europa con oltre mille casi per 100 mila abitanti.

Tra l’altro, oggi, in Catalogna, si è registrato un record di contagi, 9.416 positivi nelle ultime 24 ore. E lì è stato già ripristinato il divieto di assembramento tra più di dieci persone e di prolungare gli eventi pubblici oltre mezzanotte e mezza.