Crédit Agricole Italia porta sulla sua App una nuova funzionalità che permette di avere un quadro completo della propria situazione patrimoniale. Grazie al servizio “Collega tutti i tuoi conti”, i clienti possono finalmente consultare le informazioni relative a tutti i conti correnti, anche di altre banche, di cui sono titolari.

Per questo servizio Crédit Agricole Italia ha scelto Linxo, fintech francese leader nell’Open Banking e parte del gruppo Crédit Agricole. Nel pieno rispetto degli standard di sicurezza richiesti dalla direttiva europea Psd2, ogni titolare di conto può ora avere ancora maggiore consapevolezza e visione d’insieme delle proprie risorse finanziarie per una sempre migliore gestione quotidiana delle spese e dei risparmi.

Le parole di Marco Briata

“Siamo molto soddisfatti di questo progetto, che è un ulteriore passo avanti nella digitalizzazione della nostra offerta – dichiara Marco Briata, responsabile Direzione Marketing Privati e Digital di Crédit Agricole Italia –. L’open banking diventa sempre più concreto e, finalmente, semplice e smart: un’unica App per vedere i dati di tutti i conti correnti del cliente con una user experience innovativa. Siamo inoltre orgogliosi di aver contribuito a portare Linxo in Italia. È una bella storia di successo di una Fintech del gruppo Crédit Agricole che dopo esser diventata un attore di primo piano del mercato francese è pronta a diventare protagonista anche in Italia.”

Bruno Van Haetsdaele: “Orgogliosi di collaborare con loro”

“Siamo orgogliosi di collaborare con Crédit Agricole Italia e di portare la nostra competenza ed esperienza a supporto della digitalizzazione e del loro impegno nel fornire il miglior servizio possibile al cliente – sottolinea Bruno Van Haetsdaele, CEO di Linxo -. Questa collaborazione è in linea con la nostra ambizione di fare il nostro ingresso nel mercato italiano attraverso soluzioni di open banking.

L’aggregazione dei conti bancari rappresenta una funzionalità con molti vantaggi per migliorare in modo significativo la gestione del budget per gli utenti.” Quest’ultima innovazione risponde alle richieste di un mercato bancario sempre più orientato all’open banking e a servizi semplici e intuitivi. Un contesto in cui Crédit Agricole Italia continua ad operare con importanti investimenti nel campo della digitalizzazione per soluzioni sempre più personalizzate e di qualità.