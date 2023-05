Ira della Federazione Russa

Il Cremlino ha condannato la decisione della Polonia di modificare il nome ufficiale della città russa di Kaliningrad nei suoi documenti ufficiali, definendola un “atto ostile”. Questo avviene in un contesto in cui i legami tra i due Paesi si stanno deteriorando a causa della guerra in Ucraina.

Kaliningrad, situata in una exclave tra la Lituania e la Polonia lungo la costa baltica, era conosciuta con il nome tedesco di Konigsberg fino al dopoguerra, quando fu annessa all’Unione Sovietica e ribattezzata in onore del politico Mikhail Kalinin.

Mercoledì scorso, il ministro dello Sviluppo polacco, Waldemar Buda, ha annunciato che Kaliningrad sarà ufficialmente rinominata Krolewiec, nome che aveva durante il periodo in cui era governata dal Regno di Polonia nei secoli XV e XVI.

Curiosità su Kalingrad

Kaliningrad è una città situata in una regione omonima che fa parte della Federazione Russa. Questa regione è un’exclave russa, separata dal resto del territorio russo e situata tra la Polonia e la Lituania lungo la costa del Mar Baltico. Alcune informazioni chiave su Kaliningrad: