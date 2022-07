Il PD sostiene Draghi

Il Partito Democratico, dopo le comunicazioni di Mario Draghi al Senato, ha ribadito il proprio sostegno al presidente del Consiglio dei Ministri e al rinnovo del patto di fiducia.

Graziano Delrio, deputato del PD, su Twitter ha affermato: “Rinnovare il patto di fiducia al governo Draghi per dare risposte alle nostre comunità, a chi ogni giorno sente il peso delle ingiustizie sociali, cerca un lavoro, si affida alla sanità pubblica, confida in una giustizia più rapida. Un passo importante per il bene del Paese”.

Debora Serracchiani, capogruppo del PD alla Camera: “L’Italia è forte quando sa essere unita ci ha ricordato oggi il presidente Draghi. Abbiamo bisogno, per affrontare la crisi che ancora incombe sul Paese, di un’Italia forte, di un governo forte e quindi di unità. Come del resto chiede la nostra comunità nazionale. Chi ama l’Italia deve rinnovare la fiducia al governo per portare avanti le riforme del Pnrr e rendere il Paese più moderno, per realizzare l’agenda sociale tagliando il costo del lavoro, rinnovando i contratti collettivi, attuando la direttiva Ue sul salario minimo e riformando le pensioni, per rendere l’Italia indipendente dal ricatto energetico della Russia e per continuare a svolgere in Europa e a livello internazionale un ruolo da protagonista nel nome della democrazia della libertà e della prosperità”.

Valeria Fedeli, senatrice del PD, su Twitter: “Un nuovo patto di fiducia per continuare a realizzare il Pnrr e l’agenda sociale, per garantire protezione alle persone e alle imprese in questo momento di Crisi economica, per non deflettere dall’impegno per l’Ucraina. Come dice il segretario Enrico Letta, il Partito Democratico c’è!”.