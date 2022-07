La dichiarazione di voto del leader di Italia Viva

Come naturalmente scontato, Italia Viva voterà la fiducia al Governo Draghi. Lo ha comunicato Matteo Renzi durante la dichiarazione di voto: “Il Parlamento è fermo sulla posizione assurda e inspiegabile di chi vuole la crisi ma non ha il coraggio di far dimettere i propri ministri, di chi non ha idea che domani le parole di Christine Lagarde segnerà il futuro dell’Europa. Noi sosteniamo il Governo guidato da Mario Draghi“.

Il senatore toscano ha anche affermato: “Oggi o si va avanti con Draghi o si va a casa. […] Oggi finisce il teatrino, è l’ultima puntata. Decidete da che parte stare assumendovi la responsabilità”. E ancora: “Questa crisi grottesca e assurda voluta da Conte cade in un momento delicato per l’Italia e la situazione internazionale”.

Renzi ha spiegato: “Noi votiamo sì al governo Draghi, perché tra novembre e dicembre si decide sul patto di stabilità nell’Unione, se non ci mettiamo mano è inutile chiedere scostamenti”.

L’ex segretario del Partito Democratico ha, poi, dichiarato: “Nulla sarà più come prima: io non so come qualcuno di voi, amici e compagni del PD, possa pensare dopo questo disastro di allearsi con il M5S e sappiate che comunque noi saremo da un’altra parte”.

Infine, Renzi ha detto: “Se oggi qualcuno ritirerà la fiducia dopo che altri hanno aperto la crisi, sarà chiaro che a quel popolo che chiede a Draghi di proseguire, che chiede riformismo e non populismo, noi daremo una casa e daremo un tetto”.