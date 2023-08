Le accuse polacche e le smentite bielorusse

Il ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak, ha annunciato l’intenzione della Polonia di rafforzare ulteriormente il raggruppamento di truppe al confine con la Bielorussia. Questa decisione arriva in seguito alla tensione generata dagli ultimi eventi legati alla guerra tra Russia e Ucraina, e in particolare agli episodi riguardanti il presunto sconfinamento di due elicotteri bielorussi in territorio polacco.

Il ministro Blaszczak ha dichiarato che le autorità polacche stanno già facendo molto per garantire la sicurezza del Paese. Tuttavia, le provocazioni recenti hanno evidenziato la necessità di incrementare ulteriormente la presenza militare al confine, al fine di scoraggiare potenziali azioni aggressive e prevenire nuove provocazioni.

Elicotteri schierati al confine

Marek Sokolovsky, vice capo dello stato maggiore delle forze armate polacche, ha informato che gli elicotteri di due brigate sono stati posizionati al confine, pronti all’uso delle armi nel caso di situazioni pericolose.

Dati di volo condivisi da Minsk

Il ministero della Difesa bielorusso ha condiviso con Varsavia dati di volo che smentiscono le accuse di violazione del confine da parte degli elicotteri bielorussi. Secondo il ministero, i dati di volo confermano che i velivoli bielorussi hanno effettuato voli a un’altitudine di 150-200 metri, senza mai avvicinarsi al confine di stato a meno di 1.900 metri. Il ministero ha anche sottolineato che gli elicotteri polacchi erano anch’essi in volo a 200 metri dal confine.

Il ministero degli Esteri bielorusso ha sottolineato che l’unico modo per affrontare la situazione è attraverso un dialogo reciprocamente rispettoso e costruttivo tra le parti. La Bielorussia ha invitato al rilassamento delle tensioni nelle relazioni bilaterali, cercando di risolvere gli eventuali dissidi attraverso una cooperazione diplomatica e pacifica.