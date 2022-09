Sul posto anche il primo ministro croato

Un treno passeggeri e un treno merci si sono scontrati nella Croazia centrale. Il bilancio è di almeno 3 morti e 11 feriti.

Il terribile impatto è avvenuto la scorsa notte, vicino alla città di Novska, al confine con la Bosnia.

“L’impatto è stato enorme”, ha affermato il primo ministro Andrej Plenkovic, accorso sul posto con altri funzionari del governo. Plenkovich ha confermato che sono stati trovati i corpi di tre persone.

I feriti sono stati ricoverati in ospedale, alcuni con lesioni gravi ma non in pericolo di vita. Tra di loro anche cittadini stranieri.

La causa della collisione non è ancora chiara, ma secondo alcuni media croati, il treno passeggeri è passato con il semaforo rosso e ha colpito il treno merci che si era fermato a causa di un guasto nella città di Rajich.

Il treno passeggeri era una linea locale che trasportava 13 persone, mentre sul treno merci c’era solo il macchinista. Entrambi i treni sono finiti fuori dai binari dopo l’impatto. Avviata un’indagine per determinare le cause dell’incidente.