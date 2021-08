È successo a Torino

A Torino stamattina, intorno alle 9, è crollata una palazzina di due piani, in strada Bramafame, al civico 42. Sul posto ci sono volanti della polizia e vigili del fuoco e sono scattati anche gli accertamenti sulle cause del crollo.

Tre persone sono state estratte vive dalle macerie. Lo hanno comunicato i vigili del fuoco, precisando che squadre di soccorritori sono al lavoro per la ricerca di altri possibili dispersi.

Secondo quanto si è appreso, i vigili del fuoco sono alla ricerca di altre due persone, una già individuata e una che potrebbe essere in un’altra zona della palazzina, tra cui una bambina.

I vigili del fuoco, infatti, hanno individuato anche un ragazzo, che è vivo. Sono in corso le operazioni per liberarlo dalle macerie.

Un uomo è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale.

Aggiornamento, 12.15: È stato trovato privo di vita il bambino di quattro anni che risultava disperso nel crollo di una palazzina in strada del Bramafame, alla periferia di Torino. I vigili del fuoco lo hanno estratto dalle macerie e i medici hanno tentato invano di rianimarlo. Si tratta del figlio della donna che è stata trovata viva in mezzo alle macerie poco dopo le 10 e trasportata in gravi condizioni al Cto di Torino.