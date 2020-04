Il ponte è crollato sul fiume Magra

Stamattina, intorno alle 8, un ponte di circa 250 metri di campata, che collega Santo Stefano di Magra (La Spezia) e Albiano (frazione di Aulla, Massa Carrara) è crollato.

Stando alle prime informazioni, sarebbero rimasti coinvolti due furgoni ma non ci sarebbero vittime. Della situazione se ne sta occupando la Protezione Civile della Toscana.

La causa potrebbe essere un’esplosione dovuta a una fuga di gas, che passa nelle tubazioni sotto al ponte. Dei testimoni, infatti, hanno parlato di avere sentito un forte odore di gas. Su Twitter i Vigili del Fuoco hanno fatto sapere che stanno operando «anche con squadre Usar per verificare la presenza di altre auto coinvolte».

Uno dei conducenti dei due furgoni coinvolti sarebbe rimasto illeso e si sarebbe messo in salvo da solo, mentre un altro è rimasto ferito ed è ricoveato in ospedale a Pisa con un trauma cranico ma non sarebbe in pericolo di vita.

Negli ultimi mesi ill ponte crollato era finito al centro delle polemiche dopo che, lo scorso novembre, in seguito al maltempo, si era formata una crepa notata anche da molti automobilisti. Dopo un intervento di riparazione e dopo il sopralluogo dei tecnici dell’Anas, era stato dato il via libera alla circolazione senza limiti al traffico.