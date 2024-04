Dramma a Nuoro

Dramma a Nuoro, in Sardegna. Poco dopo le 20 di ieri, lunedì 1° aprile, due ragazzini di 13 e 14 anni sono morti in seguito al crollo del solaio di una casa diroccata alla periferia della città.

I due ragazzini, Patrick Zola ed Ethan Romano, stavano giocando all’interno dell’edificio quando c’è stato il crollo, insieme ad altri amici che si sono salvati. L’allarme è stato lanciato dalla madre di uno dei due. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco con il personale medico del 118 e le forze dell’ordine.

Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine. Il magistrato di turno dopo il recupero ha disposto la rimozione delle salme, che sono state trasferite all’ospedale San Francesco di Nuoro in attesa dell’autopsia.

Andrea Soddu, sindaco di Nuoro, su Facebook: “In questa dolorosa circostanza, esprimo le più sentite condoglianze, a nome mio e dell’intera Città di Nuoro, alle famiglie colpite dalla tragedia. Che la solidarietà e il sostegno possano lenire, anche se solo in parte, la sofferenza di una perdita enorme, come quella di due ragazzi che avevano tutta la vita davanti. Un sincero ringraziamento va alle squadre di soccorso dei vigili del fuoco, del 118 e alle Forze dell’ordine per la prontezza e l’efficienza dimostrate nel loro intervento”.

Infine, Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna: “Esprimo la più sentita vicinanza alle famiglie per questa tremenda tragedia. Di fronte a questo dolore non ci sono parole. Solo silenzio e sostegno alle famiglie. Da presidente porto l’abbraccio stretto di tutta la Sardegna”.