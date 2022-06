È successo a El Espinal

Almeno 8 persone sono morte e 30 ferite nel crollo della gradinata di un’arena durante una corrida a El Espinal, in Colombia. Tra i morti anche due donne e un bambino.

L’incidente è accaduto nel corso di una corraleja, una specie di corrida popolare particolarmente violenta praticata nella regione caraibica della Colombia. L’evento fa parte della festa di San Pedro che coinvolge anche il pubblico che si sfida con i tori nell’arena.

Come mostrano vari video condivisi sui social media, un’intera sezione dell’arena è crollata all’improvviso verso l’interno, facendo precipitare a terra centinaia di persone. Le gradinate, costruite in legno su tre piani e gremite di gente (circa 800) e sembrano di qualità scadente.

Il governatore del dipartimento ha affermato: “Più o meno 30 persone sono gravemente ferite ma è un bilancio preliminare, sono ancora in fase di trasferimento i feriti”.

Il presidente colombiano Gustavo Petro, che ha condiviso le immagini dell’incidente riprese dall’alto, ha denunciato fatti già accaduti in passato: nel 1980 a Sincelejo, dove 500 persone sono state uccise nel crollo delle gradinate di un’arena di corraleja. E 32 anni dopo, aveva chiesto a sindaci di non autorizzare più “spettacoli in cui muoiono persone o animali”.