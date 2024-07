Sette bambini tra i feriti

Nella notte, un tragico crollo del ballatoio alla Vela Celeste nel quartiere di Scampia, a Napoli, ha provocato la morte di un uomo e una donna. Le vittime sono Roberto Abbruzzo, 29 anni, deceduto sul colpo, e Margherita Della Ragione, 35 anni, morta poco dopo l’arrivo in ospedale a causa di un arresto cardiocircolatorio dovuto ai gravi traumi riportati.

Le vittime e i feriti

L’incidente ha coinvolto tredici persone, di cui sette bambini. I piccoli feriti, che hanno tra i 2 e gli 8 anni, sono stati trasportati all’ospedale Santobono e risultano tutti in codice rosso. Due di loro sono in rianimazione. Gli adulti feriti, tra cui Luisa Abbruzzo di 23 anni e Giuseppe Abbruzzo di 33 anni, sono ricoverati tra l’Ospedale del Mare e il Cardarelli. Altri adulti coinvolti includono Carmela Russo, 34 anni, Martina Russo, 24 anni, e Patrizia Della Ragione, 53 anni, tutti in codice rosso ma non in pericolo di vita.

L’intervento delle autorità

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha immediatamente attivato il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) per gestire l’emergenza e coordinare gli interventi. Insieme al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha effettuato un sopralluogo sul luogo del crollo, accompagnato dalle forze dell’ordine, dai Vigili del Fuoco e dai tecnici del Comune. Durante la notte, sono stati organizzati servizi di vigilanza e antisciacallaggio per garantire la sicurezza dell’area evacuata.

Le cause del crollo e le verifiche tecniche

Le prime ricostruzioni indicano che il ballatoio di servizio al quarto piano si sarebbe distaccato, trascinando con sé i due sottostanti. Stamattina, alle 7:30, sono iniziate le verifiche tecniche dei ballatoi della Vela da parte dei Vigili del Fuoco e dei tecnici del Comune. In base ai primi risultati, verrà valutato chi potrà fare rientro negli appartamenti. Nel frattempo, tutta l’area della Vela interessata dal crollo è stata evacuata e nelle zone non interessate è stato vietato il transito sui ballatoi fino al completamento delle verifiche.

Solidarietà e assistenza

Durante la notte, il prefetto e il sindaco hanno incontrato alcuni consiglieri della municipalità per assicurare il massimo supporto possibile agli abitanti della Vela. Il sindaco ha organizzato l’assistenza dei servizi sociali per le persone rimaste senza casa, mentre le forze dell’ordine continuano a monitorare l’area per prevenire episodi di sciacallaggio.

Le parole del sindaco

“Siamo profondamente addolorati per la tragedia di questa notte nella Vele Celeste di Scampia. Ho seguito personalmente le operazioni di soccorso ed insieme al Prefetto mi sono recato nella notte sul luogo del crollo per verificare la situazione e per mostrare vicinanza alla popolazione”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. “I nostri servizi sociali stanno fornendo assistenza ai residenti e i tecnici stanno completando i rilievi di sicurezza. Ora è il momento del dolore per chi è rimasto vittima e della speranza per chi è rimasto ferito a cominciare dai bambini, ma proprio per loro voglio anche subito ribadire che il nostro progetto di riqualificazione delle Vele non si ferma e l’impegno per Scampia sarà ancora più forte di prima”.

Il messaggio di Giorgia Meloni

“Addolorata per quanto accaduto ieri notte con il crollo del ballatoio nella Vela Celeste nel quartiere di Scampia a Napoli nel quale sono morte 2 persone e altre 13 sono rimaste ferite, tra cui diversi bambini. In questo momento di dolore il mio cordoglio va alle famiglie delle vittime unitamente a un pensiero di vicinanza ai feriti e ai loro cari. Un ringraziamento ai vigili del fuoco prontamente intervenuti e a quanti stanno collaborando nelle operazioni di soccorso”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni.