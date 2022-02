È successo in provincia di Cuneo

Dramma durante una battuta di caccia. Un uomo di 33 anni, iniziali L.O., è morto stamattina in un incidente a Baldissero d’Alba, in provincia di Cuneo, in Piemonte.

Lo ha reso noto il 118, intervenuto sul posto con i carabinieri della compagnia di Bra, che indagano sull’accaduto.

Stando a una prima ricostruzione, il 33enne sarebbe stato colpito da un proiettile durante una battuta in località Baroli. La vittima sarebbe stata centrata da un terzo cacciatore di un altro gruppo, a una distanza di alcune decine di metri. L’uomo probabilmente è stato scambiato per un cinghiale e raggiunto al corpo da un solo proiettile.

La Procura di Asti ha aperto un fascicolo: hanno raggiunto il luogo della tragedia il pm di turno e il medico legale, prima del trasferimento della salma a Carmagnola (Torino).