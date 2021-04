Scooter Braun, manager della cantante, lo ha annunciato sui social

Arriva anche il video per Demi Lovato e la sua bellissima “Dancing With The Devil”

E’ disponibile gia il brano , “Dancing With The Devil”, il nuovo singolo di DEMI LOVATO, brano che anticipa l’album “Dancing with the Devil…The Art Of Starting Over”, in uscita il 2 aprile per Island Records.

“Dancing With The Devil” è il risultato di un’armoniosa evoluzione, un importante passo artistico e personale della star internazionale che, trasmettendo coraggio e forza, continua ad accendere il mondo con la sua musica.

