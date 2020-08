Le ultime sul DL Agosto

Nuova versione della bozza del Decreto Agosto. Sì, perché si è passati da 91 a 103 articoli. Stando a quanto si è appreso, sarebbe stato inserito il pacchetto lavoro con l’integrazione di 18 settimane di Cassa Integrazione, di cui le seconde 9 con il contributo (9% o 18% in relazione al calo del fatturato da parte dei datori di lavoro.

Inoltre, il Decreto Agosto dovrebbe prevedere anche gli sgravi dei contributi previdenziali per 4 mesi per le aziende che non richiedono ulteriore CIG; gli sgravi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato per 6 mesi con il limite di esonero pari a 8.060 euro su base annua riparametrato e applicato su base mensile; gli sgravi per tre mesi per le assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali; la rimozione dei vincoli del decreto dignità fino a fine anno, e la proroga del divieto dei licenziamenti se si usufruisce di tali misure.

Novità in vista anche sul fronte del reddito di emergenza per le famiglie in difficoltà. Nella bozza, infatti, compare anche la misura, per cui si potrà fare la richiesta entro il 15 ottobre. I beneficiari riceveranno un assegno di 400 euro: si tratterebbe della terza tranche dopo le due disposte dal decreto rilancio di 400 euro ciascuna.

Sarebbe saltato, invece, il bonus per avere lo sconto al ristorante, pensato per incentivare i consumi. Tuttavia, il MoVimento 5 Stelle starebbe adottando un forte pressing per confermare la norma.

Infine, sarebbe confermato il rifinanziamento del fondo per il piano sul cashless, per incentivare l’uso della moneta elettronica, che però non dovrebbe partire subito.